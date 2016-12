Pelo quarto mês, geração de emprego é positiva em Santa Maria

Oportunidades 30/12/2016 | 07h03 Atualizada em

Na contramão do cenário nacional, marcado por um ano de forte crise financeira e no vigésimo mês negativo na geração de novos empregos no país, o Estado e Santa Maria registraram saldo positivo de empregos em novembro.



De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, este já é o quarto mês consecutivo de abertura de novas vagas na cidade. Em novembro, foram criados 305 postos de trabalho. O número foi alavancado pelo setor de serviços, seguido pelo comércio.



Segundo o economista e professor do Centro Universitário Franciscano, Mateus Sangoi Frozza, ainda não há como mensurar se esse é um movimento a longo prazo (para 2017) ou um reflexo de final de ano, influenciado pela injeção do 13º salário e pelo preenchimento das vagas temporárias, que devem durar até o final de janeiro. O contingente de servidores federais na cidade também pode ter contribuído.



– É uma época de compras por impulso, de um presentinho. O governo federal ainda não parcelou os salários, e, em virtude dos cargos federais na cidade, como militares e os da Universidade Federal de Santa Maria, ainda temos uma certa estabilidade – avaliou o economista.

Além do saldo positivo por quatro meses consecutivos, no acumulado do ano Santa Maria também apresentou melhoras em relação a 2015. Entre janeiro e novembro, a cidade contabilizava o fechamento de 706 postos de trabalho.



Durante o mesmo período deste ano, o saldo passou a ser positivo, com a abertura de 134 postos.O Rio Grande do Sul foi o Estado que mais gerou empregos formais no país em novembro. No mês, as empresas gaúchas contrataram 80.447 trabalhadores e dispensaram 79.256, com um saldo positivo de 1.191 vagas, um crescimento de 0,05% em relação a outubro.