Mulher ganha carro zero km em promoÃ§Ã£o do Royal Plaza Shopping

Sorte anunciada! 29/12/2016 | 20h30 Atualizada em

Foi conhecida no final da tarde desta quinta-feira, a ganhadora da Campanha Presente de Natal, realizada pelo Royal Plaza Shopping.



A sortuda foi Andressa Roberta Martins da Rosa. A moradora de Santa Maria que levou para casa uma Duster Oroch completa zero km. Entre mais de 35 mil cupons, ela fez compras na loja Dullius.



O sorteio foi realizado às 18h30min, no hall de entrada do shopping e contou com a presença de clientes e lojistas. Os participantes, trocaram seus cupons durante os meses de novembro e dezembro, com o valor mínimo de R$250,00 em compras. Transações com o cartão Banricompras, os cupons eram em dobro.