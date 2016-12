Movimento de apostas para a Mega da Virada deve se intensificar a partir de quinta-feira em Santa Maria

Loteria 27/12/2016 | 20h24 Atualizada em

A poucos dias do fim de 2016, cresce a expectativa para o sorteio da Mega Sena da Virada que sorteiará R$ 225 milhões, valor que ainda pode aumentar. Esse ano, a movimentação nas lotéricas de Santa Maria ainda está fraca.



Um balanço do segundo mandato do governo Cezar Schirmer



De acordo com Alcione Denardin, proprietário da Rodoloto, o número de apostas é visivelmente menor do que no mesmo período de 2015, mas a expectativa é de que elas aumentem a partir de amanhã.



– Ainda não está dentro do esperado, mas acredito que a maioria das pessoas acaba deixando para a última hora mesmo.



Fabiano Pereira é cotado para ser secretário do governo Sartori



O sorteio ocorre no sábado, às 20h, com transmissão pela RBSTV, e as apostas podem ser feitas até as 14h em qualquer lotérica do país. Clientes Caixa também podem entrar no sorteio pela internet (veja abaixo). A aposta mínima, nos seis números, é de R$ 3,50. No Bolão Caixa, o valor mínimo é de R$10 nas casas lotéricas. A probabilidade de acerto para quem jogou seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. O apostador pode escolher até 15 números, mas o valor do bilhete é multiplicado a cada número novo na aposta. O bilhete com sete números custa R$ 24,50, e o de 15 números, R$ 17,5 mil.



Prefeito eleito de Santa Maria será secretário de Saúde no primeiro semestre de 2017



Desde 1996, quando foi feito o primeiro concurso da Mega Sena, já foram realizados mais de 1,8 mil concursos. Desde então, os números sorteados com maior frequência foram, respectivamente: 5, 53, 28, 54, 42 e 51.



Diferentemente de outros prêmios, a Mega da Virada não acumula. Sendo assim, se nenhum apostador acertar as seis dezenas sorteadas, a premiação será distribuída entre os que acertarem cinco dezenas. Se o mesmo ocorrer na Quina, ela vai para os sortudos que acertarem a Quadra (quatro dezenas). Se persistir a ausência de vencedores, o valor é acumulado para o concurso seguinte.



Obras prioritárias da UFSM entram na reta final e serão entregues em 2017



Desde 2009, quando ocorreu o primeiro concurso da Mega da Virada, não houve vencedor solitário do prêmio total. No ano passado, seis apostas dividiram o bolo total.



Foto: Arte Izaur Monteiro / DSM