Mesmo sem experiência na área, secretária diz que "missão não é impossível" 

Apontada como uma das principais surpresas no primeiro escalão de Jorge Pozzobom (PSDB), apresentado na última segunda-feira, a vereadora Sandra Rebelato (PP) afirma estar preparada para assumir a pasta de Mobilidade Urbana a partir de 1º de janeiro. A ex-professora da rede estadual, Defensora Pública aposentada e advogada, que finaliza o segundo mandado na vereança, afirmou que recebeu o convite do prefeito com uma certa surpresa, mas não ficou preocupada com o desafio proposto.

– Não imaginei que pudesse colaborar nessa área, mas não me sinto preocupada. Sou acostumada a enfrentar desafios e não considero a missão impossível – afirmou Sandra, 65 anos.

A vereadora afirma que acompanhou de perto toda a discussão no Legislativo que culminou com a aprovação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, ainda no ano passado. Além disso, confia que poderá comandar as demandas do trânsito e da Guarda Municipal baseada em sua experiência com organização e gestão, e com o apoio da área técnica que trabalha na secretaria.

– Sempre estive atenta às discussões do setor, acompanhei todo o trabalho do Plano de Mobilidade Urbana, dos problemas de acessibilidade, da atuação da Guarda Municipal, da preservação do patrimônio público, entre outras demandas – diz Sandra.

O convite para assumir a pasta partiu de Pozzobom e do vice e companheiro de PP, Sergio Cechin. Ela acredita que muito pelo trabalho que fez para a eleição da dupla e na confiança na sua experiência em gestão de pessoas.

Pozzobom afirma que a escolha pelo nome político e não técnico deu-se por acreditar que o desempenho dela vai corresponder às expectativas. O seu braço direito e secretário em duas pastas (Casa Civil e Gestão e Modernização administrativa), Guilherme Cortez, ressalta as características da futura secretária:

– Um político já desempenhou bem o papel de secretário de Mobilidade (em referência a Marcelo Bisogno, vereador pelo PDT) e confiamos na experiência e qualidade de coordenação e execução dela.