Lojas Americanas recebem 350 currículos para 10 vagas de emprego em Santa Maria

Nova filial está quase pronta, na Rua do Acampamento

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

As Lojas Americanas não conseguirão inaugurar sua nova filial antes do Natal na Rua do Acampamento, em Santa Maria, como era o plano inicial. O motivo foi um pequeno atraso na obra. A previsão atual é que a nova filial seja aberta em janeiro.

Os interessados em concorrer às vagas de emprego ainda podem levar currículos na filial das Americanas no Royal Plaza Shopping. Até agora, já havia mais de 350 currículos para pouco mais de 10 vagas para atendentes, que podem trabalhar no caixa e como repositor de mercadorias.

Os candidatos devem ser chamados para entrevista a partir de janeiro.