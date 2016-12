Governistas definem acordo para a presidência da Câmara de Santa Maria para os próximos anos

Cronograma para 2017-2020 28/12/2016 | 20h31 Atualizada em

A Câmara de Vereadores de Santa Maria já conta com o calendário dos próximos presidentes para a legislatura 2017-2020. O prefeito eleito Jorge Pozzobom (PSDB) contará com o apoio da maioria dos vereadores. A base do tucano na Casa deve contar com 15 dos 21 parlamentares. Ficam de fora, nesta conta, a bancada do PT (que soma quatro vereadores) e ainda mais dois parlamentares – Jorjão (Rede) e Deili (PTB).

Dessa maneira, a Câmara de Vereadores já tem o calendário definido para os próximos quatro anos na presidência da Câmara e, igualmente, para a composição da Mesa Diretora.

Na prática, além da presidência, ainda há a definição dos nomes que ocuparão os 18 cargos da Mesa Diretora, com os maiores salários da Câmara distribuídos entre 16 CCs (cargos em comissão) e dois FGs (funções gratificadas).

A presidência da Câmara para os próximos anos alternará os partidos aliados da gestão Pozzobom/Cechin: PSDB, PP, DEM, PMDB, PSD e PSB.

Verifique, abaixo, os nomes que deverão comandar o Legislativo de 2017 a 2020:

2017

– Presidente: Admar Pozzobom (PSDB)

– Vice: Francisco Harrisson (PMDB)

2018

– Presidente: Maneco (DEM)

– Vice: Vanderlei Araújo (PP)

2019

– Presidente: Adelar Vargas, Bolinha (PMDB)

– Vice: Coronel Vargas (PSDB)

2020

– Presidente: Marion Mortari (PSD)

– Vice: Alemão do Gás (PSB)