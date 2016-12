Golpista usa nome da prefeitura de Santa Maria para cobrar "dívida" de empresário

Golpe por e-mail 20/12/2016 | 21h12 Atualizada em

A criatividade dos golpistas não tem mesmo limite. Uma empresa de Santa Maria recebeu uma cobrança por e-mail, em que a prefeitura estaria cobrando por uma dívida de R$ 306 que deveria ser paga por meio de uma guia chamada Darf. O empresário estranhou e entrou em contato com a Secretaria Municipal de Finanças, que afirmou ser mesmo um golpe.

Para começar, porque há um erro grotesco, já que a prefeitura não emite Darf, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, ou seja, de dívidas só com a União. Em segundo lugar, porque a prefeitura de Santa Maria nem tem conta no Santander, de onde é o boleto enviado pelo golpista. Ou seja, o código de barras que aparece no boleto destinaria o dinheiro para a conta do golpista, e não a da prefeitura.

A secretária de Finanças, Ana Beatriz Barros, faz o alerta para que, se alguém receber e-mail com cobrança desse tipo, não pague e avise a prefeitura. Ela vai registrar ocorrência hoje na Polícia Civil para tentar identificar o golpista a partir da conta informada por ele no boleto, que foi obtido com exclusividade pela Página 2 (abaixo).



Foto: Reprodução