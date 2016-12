Fabiano Pereira é cotado para ser secretário do governo Sartori

Política 27/12/2016 | 07h20 Atualizada em

O ex-deputado e ex-secretário Fabiano Pereira (PSB) é cotado para assumir um cargo no primeiro escalão do governo Sartori.

Nesta terça-feira, o presidente da sigla, Beto Albuquerque, deve ter reunião com o governador para tratar disso. O PSB deve assumir a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, que foi fundida com a de Justiça e Direitos Humanos (pasta que Fabiano ocupou no governo Tarso). Fabiano concorreu à prefeitura de Santa Maria em 2016, mas acabou ficando em terceiro lugar nas eleições.

Além de Fabiano, outro cotado para assumir o cargo é o vereador de Caxias do Sul Elói Frizzo (PSB).