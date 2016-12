"É um cenário de guerra", diz Almeida Rosa sobre os desafios como secretário de Infraestrutura

Secretariado de Pozzobom 23/12/2016 | 19h06 Atualizada em

O secretariado anunciado por Jorge Pozzobom (PSDB) teve algumas surpresas, principalmente em pastas em que aparecem nomes que não têm ligação técnica com a área de atuação, como o do coronel do Exército Paulo Roberto de Almeida Rosa, que será o novo secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (antiga secretaria de Obras).



Atualmente, ele está na reserva e atua como assessor de comunicação oficial da 3ª Divisão de Exército, cargo que ocupa até 31 de janeiro, já que assume a secretaria a partir de 1º de fevereiro. Sem filiação partidária, Almeida Rosa diz que aceitou o convite por um único motivo: ajudar Santa Maria, cidade que adotou como sua há 36 anos.



– Após o convite, fiz uma reflexão e concluí que tinha que me juntar para somar esforços no sentido de prestar o melhor serviço possível à comunidade. É uma forma de retribuir o que Santa Maria me deu e segue me dando. Não sou técnico da área, mas vou ter apoio de técnicos, e tenho muita experiência em gestão, promovendo a aplicação racional de recursos reduzidos – afirma o militar, que é natural de Limeira (SP).



Como adjunto, ele pediu a presença do colega de Exército coronel Eduardo Leitão Crisóstomo, que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Werner Rempel (PPL) na última eleição, e ex-secretário de Obras de Caçapava do Sul. Crisóstomo também tem experiência em batalhões de engenharia e já trabalhou na construção de estradas.



O objetivo de Almeida Rosa é ter o levantamento dos aspectos mais críticos da pasta e levar para o crivo do Gabinete de Governança, responsável por analisar os problemas de cada pasta e encaminhar as diretrizes do que é possível fazer. Apesar de saber que a prioridade é a área da saúde, espera poder "atacar" os problemas mais urgentes da infraestrutura.



A ideia é buscar parcerias público-privadas para melhorar a pavimentação das ruas da cidade e também em outras frentes de trabalho.



– As demandas da secretaria são infinitas. É um cenário de guerra. Num primeiro momento, nosso trabalho será reativo, ou seja, vai atacar e resolver os problemas mais urgentes e pontuais e, no fim do governo, ter uma ação preventiva no sentido de agir antes, de se antecipar aos problemas antes que surjam – diz o secretário.



O convite



Segundo o assessor de Pozzobom e secretário em duas pastas (Casa Civil e Gestão e Modernização Administrativa), Guilherme Cortez, a escolha vem em função de uma relação antiga do tucano com Almeida Rosa, pela experiência em gestão e pela participação do militar com ideias inovadoras em fóruns temáticos da cidade.



– Vivemos num momento de muita fragilidade na política do país, precisávamos de uma cara nova nas obras, uma pessoa com disciplina e com transparência com o dinheiro público – afirma Cortez.



Almeida Rosa afirma que pretende fazer um trabalho integrado com todas as pastas, principalmente, com a Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Rural. E também pedir o apoio da comunidade para que as pessoas cuidem da cidade, limpem os terrenos baldios, cuidem das calçadas e praças. Ele avisa que terá uma postura gradual de intensificação da fiscalização:



– Não vou me omitir, vou trabalhar de forma gradual. A ideia é ter atitude e sensibilizar a comunidade. Vamos usar todos os meios para isso, seja conscientização ou tendo uma ação mais efetiva, fiscalizando, notificando, autuando e, por último, judicializando os casos necessários.