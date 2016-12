Contrato com a Corsan será prorrogado por mais seis meses 

Água e esgoto 23/12/2016 | 08h31 Atualizada em

Vinte anos depois, a mesma demanda recai nas mãos de José Haidar Farret (sem partido): decidir sobre futuro dos serviços de abastecimento de água e do tratamento do esgoto sanitário da cidade. Nesta sexta-feira, em coletiva à imprensa, o prefeito deve anunciar a prorrogação do contrato com a Corsan por mais seis meses.



A prorrogação deve ser feita em forma de aditivo de tempo, termo de compromisso, protocolo de intenções ou decreto do Executivo. Em 1996, quando Farret também estava à frente do Executivo municipal, ele renovou o contrato com a companhia, que teve vigência nas últimas duas décadas. Desde 1972, a Corsan é responsável pelos serviços na cidade.



Nos últimos anos, a relação entre a companhia e a prefeitura tem sido marcada pelo tensionamento. No ano passado, o então prefeito Cezar Schirmer (PMDB) anunciou que não renovaria o contrato neste ano. À época, ele encampou a bandeira da municipalização e o tema contou com duas comissões – uma da prefeitura e outra da Câmara – para acompanhar a questão.



Com a saída de Schirmer do governo municipal, o seu sucessor Farret abandonou a ideia. Agora, o prefeito eleito Jorge Pozzobom (PSDB) sepultou de vez uma futura municipalização.



– Não há margem, em hipótese alguma, para municipalizar os serviços. Isso é algo que está totalmente descartado – sentencia o tucano.



Recentemente, Pozzobom solicitou a Farret, que o atendeu, para que seja viabilizado o adiamento do contrato atual. Nem por isso, haverá abrandamento nas cobranças futuras, adianta Pozzobom:



– Há uma tendência pela renovação (do contrato) para 2017. Mas não vou renovar um cheque em branco. Não assino contrato enquanto não houver uma sinalização clara de que a Corsan irá honrar integralmente o que for acordado.



Com a prorrogação por até 180 dias fica garantida a continuidade de obras, de investimentos e de serviços hoje prestados pela Corsan e, também, fica assegurado o expressivo montante de quase R$ 120 milhões, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), para obras de saneamento no município, com contrapartida da Corsan. O recurso, tão logo seja aplicado, deverá contemplar mais de 5,1 mil ligações de 11 bairros e vilas nas regiões Oeste, Sul e Norte do município.



Apoio técnico



Pozzobom sabe que o tema da água e do esgoto é caro e sensível aos santa-marienses e, por isso, revela que tem tratado do caso com apoio técnico junto a um advogado da Capital, que é especialista em licitação pública, água e esgoto. Além disso, o futuro prefeito afirma que a minuta do contrato de prorrogação está sendo analisada de forma criteriosa e, inclusive, será observada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que regulamenta e disciplina a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado.



O presidente da Corsan, Flávio Presser, em passagem por Santa Maria, ainda em 2015, afirmou que uma possível não renovação de contrato seria entendida como rescisão, o que implicaria, segundo ele, em um passivo de quase R$ 500 milhões do município com a companhia. A procuradora do município Anny Desconzi afirmou, em vários momentos, que um pedido de indenização é injustificável.



Convicção em entendimento e futuro promissor



O superintendente da Corsan na cidade, José Epstein, está otimista no acordo entre as partes. Epstein diz que há um entendimento de que a minuta do contrato está sendo construída de forma permanente e com diálogo. Segundo ele, atualmente, a Corsan tem quase uma dezena de obras que, juntas, somam pouco mais de R$ 30 milhões. Entre elas estão o esgotamento sanitário do Distrito Industrial (DI), que fica na Região Oeste (avaliada em R$ 1,3 milhão), o esgoto de Camobi (investimento gira em torno de R$ 22 milhões), e ainda há outras obras de distribuição de rede e de esgotamento na região sul.



– Há um leque de obras que estão sendo executadas pela companhia. E, havendo a renovação do contrato, poderemos viabilizar aquele leque de importantes obras com os recursos de quase R$ 120 milhões – destaca Epstein.



Neste ano, a Corsan sinalizou a adoção de um Fundo de Gestão Compartilhada – em caso de renovação em 2017. O fundo teria como função principal viabilizar os investimentos para a execução do Plano de Saneamento Municipal em 20 anos, sendo que 100% da receita de prestação de serviço de esgoto do município ficaria no fundo. Além disso, 5% da receita de água também seria colocado nele. A cidade tem 55% de cobertura de rede de esgoto.Por ano, seriam R$ 25 milhões, em média, arrecadados pelo fundo e que seriam investidos no município. Desse valor, 30% ficariam para a aplicação exclusiva da prefeitura para ações de saneamento ambiental como, por exemplo, drenagem pluvial, recuperação de arroios (como o Cadena) e aquisição de equipamentos (como caminhões-pipa).



Dessa forma, a Corsan prevê um investimento de R$ 440 milhões para o Plano Municipal de Saneamento. A companhia projeta um aporte inicial de R$ 10 milhões para a criação do fundo. Não haveria contrapartida da prefeitura.Ainda que não haja nenhuma sinalização e garantia já acertadas entre as partes, o prefeito eleito Pozzobom pondera:



– É preciso fazer com o que é arrecadado aqui se transforme em investimentos. Mas uma coisa é certa: haverá endurecimento das cláusulas e com penalidades rígidas que serão impostas.