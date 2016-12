Confira o que abre e fecha no feriado de Natal em Santa Maria 

Programe-se 22/12/2016 | 08h30 Atualizada em

Como, neste ano, o feriado de Natal vai cair em um domingo, a maior parte dos estabelecimentos e serviços manterá os horários normais de funcionamento nas vésperas e após a data natalina. Em Santa Maria, haverá horários diferentes de fechamento de lojas e mercados no sábado.

No caso do comércio de rua, a maioria das lojas deve funcionar até as 21h nesta quinta e na sexta-feira. Para o sábado, a orientação do Sindilojas Região Centro é que as lojas comecem a funcionar às 9h e fiquem abertas até as 18h.

Já na segunda, os estabelecimentos voltam a trabalhar em horário normal, até as 19h. Nos shoppings, amanhã e na segunda-feira, serão mantidos os horários normais. A diferença é com relação ao sábado, pois deve funcionar somente até as 18h. No caso dos supermercados, no sábado, o fechamento também será antecipado, e cada rede adotará horários específicos de funcionamento.

Já no domingo, que é Natal, tanto as lojas de ruas e de shoppings quanto os supermercados estarão fechados.No caso dos demais serviços, como bancos, Correios, Corsan e INSS, o expediente será normal amanhã e na segunda-feira, mas estarão fechados no sábado e no domingo.

