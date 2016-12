Confira o preço do chester nos mercados e onde assar a ave em Santa Maria 

Pesquisa 21/12/2016 | 08h30 Atualizada em

O Natal está chegando, e para quem vai preparar a ceia em casa, esses são os últimos dias para garantir a ave natalina. As opções disponíveis nos supermercados são as mais diversificadas possíveis. E, para ajudar o consumidor que ainda não garantiu o prato principal da festa, o Diário pesquisou, nesta terça-feira, o valor do chester e do peru congelado em nove supermercados de Santa Maria.

Conforme o levantamento, o chester da marca Perdigão (que foi encontrado em todos os estabelecimentos) varia de R$ 12,08 a R$ 15,90 o valor por quilo, uma diferença que chega até R$ 3,82. Vale ressaltar que há pesos diversos em cada local. Por isso, o preço total do produto é bastante variado. Há aves que pesam de 3kg e outras, mais de 5 kg.

Já o preço do peru, independente da marca escolhida, varia de R$ 12,90 a R$ 15,98 o valor do quilo nos locais consultados. Na pesquisa, foram contemplados apenas os preços do chester e do peru tradicional temperado. Há, ainda, opções de aves com temperos diferentes ou com molhos extra, e ainda as variedades "assa fácil" e desossado, além de outros assemelhados que não foram incluídos no levantamento.

Conforme o economista Mateus Frozza, responsável pela pesquisa do Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM), realizada pela Unifra, em 2016, o valor do chester subiu 11% em comparação ao valor encontrado no mesmo período do ano passado.

O economista ressalta que nesses próximos dias ainda pode haver aumentos no preço da ave natalina. Confira no quadro abaixo os valores dos produtos encontrados nos supermercados da cidade.



O Diário traz, abaixo, um serviço de locais que assam a ave natalina e de restaurantes que fornecem ceias completas para a data.



Padaria A Favorita

– R$ 50 para assar o chester (cliente precisa levar a ave)

– R$ 25 para decorar

– R$ 125 chester Sadia ou Perdigão assado (padaria fornece a ave)

– R$ 150 chester Sadia ou Perdigão assado e decorado

– R$ 155 peru Sadia ou Perdigão assado (padaria fornece a ave)

– R$ 180 peru Sadia ou Perdigão assado e decorado

– R$ 39,90 o quilo do leitão assado e decorado

– Encomendas: até hoje (para o Natal) e até dia 29 (Ano Novo)

– Endereço: Rua Major Duarte, 477z

– Telefone: 3026-5852 ou 99172-8985

Frangos Presidente

– R$ 39,80 o quilo do chester ou do lombo assado. Depois de pronto, o peso do produto fica em torno de 2kg a 3kg

– R$ 45 o quilo do cordeiro assado

– O estabelecimento apenas vende o produto assado (chester, lombo ou cordeio), não sendo possível levá-lo para assar no local

– Encomendas: aceita enquanto houver no estoque (pagamento apenas em dinheiro)

– Endereço: Av. Presidente Vargas, 2.177 (esquina com a Floriano Peixoto)

– Telefone: (55) 3221-5779

Padaria Concórdia

– R$ 30 para assar o chester (cliente precisa levar a ave)

– R$ 70 para decorar

– R$ 69 o chester assado (padaria fornece a ave)

– R$ 149 o chester assado e decorado à moda califórnia

– R$ 39,90 o quilo do frango desossado e recheado com creme de ameixa

– A partir de R$ 220 a ceia completa

– Encomendas: até quinta-feira

– Endereço: Rua Venâncio Aires, 1.726

– Telefone: (55) 3226-2076

Padaria La Baghette

– R$ 40 para assar o chester (cliente precisa levar a ave)

– R$ 80 o chester assado e decorado (cliente leva)

– R$ 120 chester assado e decorado (padaria fornece)

– R$ 80 para assar carne de porco (cliente precisa levar a carne)

– R$ 100 porco assado e decorado (cliente leva a carne)

– Encomendas: até amanhã (para o Natal) e até dia 29 (para o Ano Novo)

– Local: Rua Floriano Peixoto, 1.921z

– Telefone: (55) 3025-5202/ 99142-7433

Panificadora Santa Maria

– Neste ano, a padaria apenas assará o que as pessoas levarem, ou seja, não fornecerá produtos

– R$ 25 para assar o chester

– R$ 35 para assar o leitão (até 10 kg)

– É necessário levar o produto descongelado até a manhã da véspera da festa

– Endereço: Av. Oliveira Mesquita, 50, bairro Salgado Filho

– Telefone: (55) 3221-1975

Cia do Frango

– R$ 30 para assar o chester (cliente precisa levar a ave)

– R$ 90 para decorar

– R$ 120 o chester assado de 3 kg (o estabelecimento fornece a ave)

– R$ 190 o chester assado e decorado

– R$ 20 o quilo do lombo para assar (cliente precisa levar a carne)

– R$ 40 o quilo do lombo assado (o estabelecimento fornece a carne)

– Encomendas: até amanhã (para o Natal)

– Endereço: Rua Venâncio Aires, 470 (quase esquina com a Borges de Medeiros)

– Telefone: (55) 3221-2912

Fábrica dos Chefs

– R$ 145 o chester na manteiga, com sálvia e limão siciliano pronto

– R$ 160 o peru na manteiga, com sálvia e limão siciliano pronto

– O restaurante oferece mais variedade de pratos para compor a ceia. O cardápio está disponível na página do Facebook do restaurante. Os demais preços variam conforme o prato e o quilo

– Encomendas: até esta quarta para o Natal e até a semana do dia 27 para o Ano Novo (cliente pode levar a travessa)

– Endereço: Rua Gaspar Martins, 1.743

– Telefone: (55) 3028-9515

Babette

– R$ 580 a ceia completa com pernil glamour (pernil desossado e recheado, fatias de presunto caramelado, fios de ovos, castanhas-do-pará, cerejas, uvas, figos, ameixas secas, damascos, abacaxi, pêssego, manga, kiwi, ameixas, mamão e farofa. Acompanha arroz com nozes e lentilha). A ceia serve no máximo 12 pessoas

– Encomendas: até dia 23 (para o Ano Novo). O cliente deve levar os pratos para a confecção da encomenda. Para o Natal, as reservas no estabelecimento estão esgotadas

– Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2.081

– Telefone: (55) 3347-9454 ou 3027-1716

Rivers Restaurante

– O restaurante oferece quatro opções de ceias, em que o preço varia conforme a quantidade de pessoas

– R$ 250 custa a ceia para quatro pessoas. O cardápio inclui tender natalino, com arroz natalino, farofa, salpicão e salada (mix verde com frutas)

– R$ 380 a ceia para seis pessoas. Inclui chester assado à califórnia, arroz natalino, farofa, salpicão e salada mediterrânea

– R$ 530 a ceia para oito pessoas. O cardápio inclui chester assado à califórnia, filé ao molho de gorgonzola ou funghi ou pernil de cordeiro com molho de damasco e hortelã, arroz, salpicão, farofa e salada

– R$ 700 a ceia para 10 pessoas. Está incluído peru assado à califórnia, filé ao molho de gorgonzola ou funghi ou pernil de cordeiro com molho de damasco e hortelã, salmão ao molho imperador, arroz, salpicão, farofa e salada

– Encomendas: até o dia 23

– Endereço: Rua Venâncio Aires, 920

– Telefone: (55) 3347-2019