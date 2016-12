Comissão Processante absolve o prefeito José Haidar Farret

Investigação 27/12/2016 | 20h29 Atualizada em

A Comissão Processante da Câmara de Vereadores, que apura denúncia de improbidade administrativa contra o prefeito José Haidar Farret, encaminhou o relatório para a presidência do Legislativo. O parecer será apresentado na sessão de quita-feira no Plenário da Câmara.



Conforme a denúncia protocolada pelo líder comunitário José Francisco Silva, conhecido como Maranhão, o prefeito teria usado CCs em seu consultório médico particular. Segundo o parecer assinado pela Comissão Processante, as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar alguma prática ilícita de Farret, que justifique a perda de seu mandato, que termina no próximo sábado, dia 31 de dezembro.



No entanto, a comissão recomenda o envio do relatório para o Ministério Público Estadual. A comissão é formada pelos vereadores Admar Pozzobom (PSDB), Jorge Trindade (Rede) e Ovídio Mayer (PTB).