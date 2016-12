Chuva traz alívio às lavouras em Santa Maria 

Safra de grãos 28/12/2016 | 08h30 Atualizada em

Se a chuva que caiu ontem serviu para espantar o calorão que tomava conta de Santa Maria nos últimos dias, também veio como um alívio para os produtores rurais. Na região, foram registrados entre 40mm e 80mm de precipitações. Com quase toda a área de arroz e soja já plantada na região, a falta de chuva vinha preocupando os agricultores.



Conforme o assistente técnico regional da Emater, Francisco Palermo, no caso das lavouras de arroz, a água que caiu ontem foi fundamental para repor o nível dos reservatórios. Segundo Palermo, a falta de água já vinha comprometendo a irrigação em algumas lavouras da região.



O agricultor Fabiano Bizzi, 42 anos, que tem uma área plantada de 60 hectares de arroz no distrito de Arroio Grande, comemorou a chuva de ontem, que chegou a aproximadamente 40mm na localidade (conforme o Inmet, foram 67,4mm na cidade). Segundo Bizzi, a lavoura já estava seca, pois, há cerca de uma semana, a água usada na irrigação já estava escassa. Conforme ele, no estágio em que o arroz está, se não há chuva, a cultura não se desenvolve.



– Estava tudo muito seco, havia a previsão de chuva, mas ela não vinha, e isso começa a preocupar. Essa quantidade que veio já é suficiente e ajudou muito para o desenvolvimento da lavoura – diz o agricultor.



Já no caso da soja, como houve períodos intensos sem chuva e de temperaturas altas e com vento, o solo acabou ficando sem umidade. No entanto, com a chuva de ontem, o processo de desenvolvimento vegetativo não é prejudicado.



Projeções



Conforme estimativa da Emater Regional, que abrange 35 municípios da região, a previsão de área plantada de arroz nessa safra é de 140 mil hectares. Nessa cultura, a previsão de produtividade gira em torno de 7.260 kg/ha.



Já com relação às lavouras de soja, a previsão de área plantada da instituição é de 883 mil hectares. Conforme as projeções, a previsão de produtividade da soja na safra 2016/2017 é de 2.880 kg/ha.



No quadro abaixo, confira as estimativas para as culturas em todo o Rio Grande do Sul.



