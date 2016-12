Às vésperas do Natal, movimento é intenso no comércio de Santa Maria

Fim de ano 23/12/2016 | 19h47 Atualizada em

Como de costume, o movimento no comércio de Santa Maria é intenso nos últimos dias antes do Natal. No Calçadão e nos shoppings, a sexta-feira foi destinada às compras de última hora. E a procura pelos presentes agradou aos lojistas, que estão com as vendas positivas em relação ao ano passado.



Na loja Zana do Calçadão, as vendas já superaram as metas. Conforme a gerente Simone Winkelman, o estabelecimento – que pretendia vender de 10% a 15% a mais – já aumentou as vendas em 20% na comparação com 2015.



– Depois do dia 20, o movimento melhorou muito. O horário estendido e o pagamento do 13º fizeram diferença. Antes, as pessoas só olhavam, agora, elas compram – conta Simone.



O aumento nas vendas é notável em lojas de diferentes segmentos. Na Cacau Show do Royal Plaza Shopping, tinha fila para o caixa na sexta-feira. Conforme a gerente Roselaine Subeldia, a procura é principalmente por panetones e por lembranças para amigo-secreto:



– Não tem quem não goste de chocolate, então, a gente sempre tem público. O maior movimento acaba sendo nos dois dias anteriores à data.



A aposentada Celeni Montagner, 60 anos, aproveitou para garantir a lembrança dos dois filhos, do marido e da neta. Ela está no grupo de pessoas que deixou para escolher os presentes na sexta:



– Sempre tem tanta coisa para fazer no fim do ano que a gente vai deixando. Mas hoje (sexta) era o último dia para comprar. Vim no chocolate, que é o que eles querem ganhar, então a gente acerta sempre.



No sábado, quem quiser garantir um presente precisa correr, pois as lojas fecham às 18h.