19 desafios aguardam por Pozzobom a partir de 2017

Ao tomar posse neste domingo, o prefeito eleito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), terá o maior desafio de seus mais de 15 anos de vida pública: gerir Santa Maria. Aos 46 anos, o político e advogado estreia à frente do Executivo. Com um currículo que traz a passagem pela Câmara de Vereadores, experiências como secretário de município e de Estado e, ainda, dois mandatos como deputado estadual.



Mais do que currículo ou de um secretariado qualificado, Pozzobom precisará fazer com que a Santa Maria da vida real – onde os postos de saúde têm precariedades, e as ruas parecem um queijo suíço, só para citar alguns problemas – funcione. Ou, ao menos, saia da estagnação em que se encontra. Esse é o sentimento que ecoa como voz corrente junto às pessoas ligadas a diferentes setores de Santa Maria.



Com base no olhar de especialistas, representantes de entidades e moradores da cidade, o Diário traz desafios em 19 diferentes áreas que precisam ser enfrentados pelo prefeito Pozzobom a curto, médio e longo prazo.



