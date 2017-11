VÍDEO: árvore falante quer divertir criançada em shopping de Santa Maria

Natal 03/11/2017 | 19h34 Atualizada em

A preparação para as festividades de Natal já começaram. Em Santa Maria, é possível ver decorações com luzes natalinas e guirlandas pelas ruas da cidade e nas lojas. Além disso, também é nessa época do ano que os shoppings começam a decorar os espaços para receber os visitantes (confira, abaixo, a programação dos shoppings de Santa Maria). Neste ano, uma das atrações é a árvore falante que fica no Bosque Encantado montado no hall do Royal Plaza Shopping.

O playground montado no hall do primeiro andar conta com escorregadores e decoração interativa. Mas, atenção: apenas crianças de até 12 anos podem usar os brinquedos. Até o dia 4 de janeiro, quem passar pelo local, vai poder brincar e se divertir ouvindo a historinha sobre o bosque, que é contada pela árvore, de hora em hora. A partir da próxima semana, a árvore vai despertar a cada meia hora, com início ao meio-dia.

22 espetáculos para assistir em novembro nos teatros de Santa Maria

E para quem já não aguenta mais esperar pelo Papai Noel, uma boa notícia: o bom velhinho chega ao bosque no dia 11 de novembro e fica até o dia 23 de dezembro para receber muitos abraços da criançada e cartinhas com os pedidos de Natal. As atividades são gratuitas.

Os outros shoppings também já começam a trabalhar na decoração e atividades de Natal. Confira:

SHOPPING PRAÇA NOVA

A programação inclui espetáculos, brindes e desejos de Natal. As atrações, que são gratuitas, vão começar já neste final de semana. O Papai Noel chega ao Praça Nova no domingo, dia 5, e a partir das 19h vai rolar uma apresentação para recepcionar o bom velhinho. Quem quiser levar sua cartinha e conversar com o Papai Noel, tem até o dia 24 de dezembro, das 16h às 20h de segunda a sexta, e das 13h30min às 20h30min aos sábados e domingos. A partir do dia 2 de dezembro, será das 13h30min às 20h30min todos os dias.

MONET PLAZA SHOPPING

No Monet, o Papai Noel vai chegar no sábado, dia 11 de novembro, mas a decoração para receber o bom velhinho já começa a ser montada neste final de semana. Para receber o Papai Noel, o shopping preparou uma série de atividades para o próximo sábado. Haverá apresentações musicais, distribuição de brindes e intervenções artísticas a partir das 15h. A criançada vai ter até o dia 23 de dezembro para visitar o Papai Noel e fazer os pedidos de presentes. As atividades são gratuitas.

SANTA MARIA SHOPPING

A partir do dia 10 de novembro, já vai ser possível apreciar a decoração do shopping. O Papai Noel também prometeu aparecer por lá para levar muito amor e garantir boas risadas com a criançada. Durante o mês de novembro, o Papai Noel vai estar no Santa Maria Shopping nas sextas e nos sábados à tarde e, em dezembro, o bom velhinho vai ser encontrado por lá todos os dias, também durante a tarde. As atividades são gratuitas.