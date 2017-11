VÍDEO: a impressão de quem viu a pré-estreia de 'Liga da Justiça'

Sem spoiler 15/11/2017 | 13h40 Atualizada em

Cerca de 200 pessoas ficaram acordadas até mais tarde nessa véspera do feriado e foram ao shopping. Mas o motivo não foi fazer compras ou ir a uma festa e, sim, ir ao cinema. Acompanhando as pré-estreias mundiais dos complexos de cinemas dos grandes centros, Santa Maria ganhou uma sessão especial do filme Liga da Justiça à meia-noite e um de hoje.

A produção é aguardada pelos fãs da DC Comics como uma nova chance para melhorar a reputação da empresa de quadrinhos - em relação às suas produções mais recentes que, até então, têm deixado a desejar, segundo a opinião de fãs. Segundo a maioria, a esperança no sucesso da saga foi renovada com o sucesso de Mulher Maravilha, lançado este ano.

Apesar de não ser uma festa, muita gente se vestiu de acordo com a ocasião: nas camisetas, estampas com símbolos de Flash, Mulher-Maravilha e Batman - heróis da DC que, pela primeira vez, se encontram na mesma aventura. No filme, outros dois personagens - mais conhecidos por quem lê os quadrinhos ou acompanhava o desenho animado que faz sucesso há décadas - empolgam os espectadores: Ciborgue e Aquaman.

O Diário acompanhou a sessão de pré-estreia e conversou com os fãs - antes e depois do filme. Eles falaram sobre suas expectativas e sobre o que acharam da superprodução. E quem ainda pretende assistir a Liga da Justiça pode ver o vídeo a seguir - não contém spoiler. E o Superman? Você terá de assistir ao filme para saber a resposta.

Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.