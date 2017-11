Vespertinos lança primeiro CD em festa neste sábado

Música 17/11/2017 | 14h01 Atualizada em

Depois de meses de preparação e produção, neste sábado a banda santa-mariense Vespertinos vai lançar seu primeiro álbum, Dago, em uma festa no Rockers Soul Food. Vai ser a primeira vez que a banda, formada por Martim Ronsini (voz, violão e gaita), Alexandre Araújo (guitarra e voz), Igor Fuchs (baixo e voz) e Mateus Bonez (bateria), irá tocar o disco na íntegra.

– A gente está bem feliz com o resultado do álbum! Agora que a gente ouve as gravações finalizadas acaba ficando até surpreso – conta Martim.

Durante esta semana, os dias foram de muito ensaio, junto com o produtor do disco, Marcelo Echeverría, que vai subir ao palco junto com a banda no sábado. O desafio, agora, é apresentar as músicas de forma fiel às gravações do disco, explica o vocalista.

No primeiro semestre do ano, a banda criou uma campanha de financiamento coletivo para produzir Dago. O objetivo era arrecadar R$ 12 mil. O crowdfunding alcançou 56% da meta, mas deu para pagar boa parte do álbum. As recompensas de quem contribuiu, que incluem camisetas e canecas, vão ser entregues até o fim do ano, segundo Martim.

FESTA DE LANÇAMENTO

Para quem quer conferir em primeira mão o trabalho da banda, a festa vai rolar a partir das 23h deste sábado, no Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1241). Os ingressos custam R$ 10. A entrada é gratuita para estudantes e para quem contribuiu no crowdfunding.

DAGO

O nome do CD, Dago, é uma homenagem ao senhor Dagoberto, figura carismática que o grupo conheceu em uma viagem a Pelotas. Em 2015, eles se hospedaram no mesmo local em que o tal senhor morava. Ele, mesmo resmungão, expressou muito carinho pelos músicos e garantiu boas histórias e bons momentos na cidade.

A arte da capa do disco, que foi produzida pelo artista Mathias Townsend, também faz referência a Dagoberto e seus cachorros.

No fim desta quinta-feira, a banda lançou o primeiro videoclipe do terceiro single do disco: Alvorada. Além dela, outras 11 músicas vão estar no álbum, como O Mar, composta por Martim e lançada nas plataformas digitais em julho. Até agora, apenas no Youtube, ela já tem mais de 1 mil visualizações.

– O mar quase me engoliu mais de uma vez, e isso me marcou. Escrevi a música relacionando isso aos desafios da vida. Cito em um trecho que, às vezes, "não dá pé" – conta o vocalista.