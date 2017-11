Turma da Galinha Pintadinha estará em shopping de Santa Maria

Diversão 09/11/2017 | 16h45 Atualizada em

A partir deste sábado, a criançada vai poder se divertir com a turma da galinha mais simpática do Brasil. A Galinha Pintadinha e sua turma chegam ao Monet Plaza Shopping com uma série de jogos, filmes, oficina de pintura, piscina de bolinhas e risadas garantidas. Os pequenos vão poder brincar e aproveitar um espaço montado especialmente para recepcioná-los.

Segundo a organização, vai ser possível, ainda, bater um papo com a personagem, que vai ficar circulando pelos corredores do shopping para brincar e tirar fotos com a criançada a partir do dia 16 de novembro. As atividades serão gratuitas e vão ocorrer até o dia 10 de dezembro.

GALINHA PINTADINHA NO MONET

Quando: de 11 de novembro a 10 de dezembro, das 14h às 20h. A partir de 16 de novembro, as atividades ocorrem nas quintas e sextas, das 17h às 20h, e aos sábados, das 15h às 18h

Onde: Monet Plaza Shopping (Av. Fernando Ferrari, 1.483)

Informações: (55) 3220-3200

Entrada gratuita