Tertúlia da Poesia reúne poetas, declamadores e músicos neste sábado no Treze de Maio

Neste sábado, diversos artistas subirão ao palco do Theatro Treze de Maio, para uma noite dedicada à arte da declamação na 4ª Tertúlia da Poesia e 2ª Tertúlia da Poesia Piá. O festival começa às 19h, e terá a apresentação dos finalistas de ambas as categorias. O evento é gratuito e os ingressos devem ser retirados antecipadamente na bilheteria do teatro.

A apresentação começa com os finalistas da Tertúlia Piá, nas categorias mirim e juvenil. Na sequência, os olhares serão todos para os declamadores e amadrinhadores (músico que acompanham o declamador) que terão a responsabilidade de defender as dez poesias selecionadas para a tertúlia. Os poetas Marcelo Domingues D’Ávila, Paulo Ricardo dos Santos e Maximiliano Alves de Morais são os jurados.

Um dos artistas selecionados é o escritor Moisés Silveira de Menezes, 63 anos, que, embora não tenha nascido no Coração do Rio Grande, reside em Santa Maria há mais de 10 anos. Veterano de festivais, o poeta, que já foi vencedor e jurado da Tertúlia, classificou a poesia Nuances de Silêncio, que será declamada por Romeu Weber.

Para Moisés, que também é membro da Academia Santa-Mariense de Letras, eventos desse gênero sempre incentivam que novos talentos na poesia e na declamação surjam.

– A poesia tem um público um pouco mais restrito e, por vezes, é complexa e de pouca leitura. Então, um festival como esse é um incentivo para quem gosta e produz versos. Além disso, o festival daqui acontece em um espaço que a poesia merece, que é o Theatro Treze de Maio – afirma.

O poema vencedor na 3ª Tertúlia foi Paixão e Pedra, do poeta Carlos Omar Villela Gomes, defendida pela professora santa-mariense Aline Martins Linhares, 26 anos, que também ficou com o troféu de 3º Melhor Declamadora do festival. Aline, que começou a declamar com 9 anos, sempre representando CTGs em rodeios tradicionalistas, conta que foi um verdadeiro presente poder estar pela primeira vez em um festival de poesia.

– Foi meu primeiro festival e eu recebi esse presente do Carlos Omar. Para mim, a declamação é amor, eu faço porque gosto de poesia. E os resultados para essa primeira apresentação foram maravilhosos – afirma.

Bicampeão como amadrinhador no festival, o violonista Zulmar Benitez, 54 anos, mora em Santa Maria há cinco anos. Ele acredita que eventos como a Tertúlia ainda são poucos no Estado, e que deveriam ter mais reconhecimento. Com 32 anos de estrada, Zulmar explica que tenta imprimir o seu estilo ao acompanhar o declamador.

– Os festivais de poesia estavam meio esquecidos e a declamação é uma das culturas mais antigas dentro do tradicionalismo, por esse motivo, deveria ser mais valorizada. O meu estilo como amadrinhador não é muito tradicional. Eu procuro sempre acompanhar o declamador de forma que a música seja condizente com as nuances da poesia. E isso acaba sendo um diferencial – enfatiza.

Difundir talentos

De acordo com o coordenador do festival, Carlinhos Lima, a Tertúlia da Poesia busca descobrir e difundir novos talentos na área da produção poética, da arte declamatória e do acompanhamento musical destas artes. Além de proporcionar a poetas, declamadores e amadrinhadores já reconhecidos um espaço de divulgação dos seus trabalhos.

O coordenador destaca que a ideia inicial do festival era de que a comunidade santa-mariense tivesse ainda mais contato com a poesia e a declamação. Porém, o evento foi crescendo e, para esta edição, a comissão organizadora recebeu 334 poesias, vindas de todo o Estado e até mesmo de fora do país:

– Nós recebemos um número grande de poesias e foi um trabalho bem delicado para os jurados, que tiveram que selecionar apenas 10. E isso é muito bom, porque seguimos com a proposta de trazer a poesia de outros lugares para Santa Maria, sempre fazendo esse intercâmbio.

A Tertúlia da Poesia tem premiação de R$ 200 a R$ 2 mil para os três destaques em Melhor Poema, Melhor Declamador, Melhor Amadrinhador e o 1º, 2º e 3º lugares do festival. Na Tertúlia Piá serão premiados os primeiros e segundos lugares de cada categoria, que receberão troféus e prêmios de R$ 600 a R$ 800. A Tertúlia Piá é composta por crianças e adolescentes com idades entre 8 e 15 anos.

A 4ª Tertúlia da Poesia e a 2ª Tertúlia Piá são promovidas pela prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com realização do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul e do Galpão da Poesia Crioula. As apresentações no Theatro Treze de Maio serão gravadas em vídeo e, posteriormente, irão compor o DVD do evento.

SERVIÇO

4ª Tertúlia da Poesia e 2ª Tertúlia Piá

Onde - Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, snº)

Quando - hoje, às 19h

Quanto - Gratuito. Os ingressos deverão ser retirados no teatro.

Tertúlia da Poesia - Classificação geral

1) “A Casa da Lembrança” – Juarez Machado de Farias

2) “A mão esquerda de Deus” – Henrique Fernandes

3) “Castelo de Recuerdos” – Jurema Chaves

4) “Dama de Copas” – Rodrigo Canani Medeiros

5) “Desde quando não cresci” – Vaine Darde

6) “Dois Amantes” – João Antonio Marin Hoffmann

7) “Nuances de Silêncio” – Moisés Silveira de Menezes

8) “Por ter o campo na alma” – Érico Rodrigo Padilha

9) “Sangrador” – Carlos Omar Villela Gomes e Mateus Neves da Fontoura

10) “Sobras na Ausência” – José Luiz Flores Moro

Suplentes:

- “As coisas simples da vida” – Nelson Silva

- “Tema, rima e inspiração” – Ramiro Grethe Bregles

Tertúlia Piá

Categoria Mirim

Bibiana Barboza das Neves – “Serafim Ponto Final”

Gabrielle Lopes Ribeiro – “Romance de Campo e Mar”

Rodrigo Machado Silveira Júnior – “Tributo a um marca-touro”

Maria Luiza da Silva Guimarães – “Guarita”

Categoria Juvenil

Julia Trindade Modernel – “A Casa das Janelas Brancas”

Laura Hahn Schu – “Dos Mascates de Si Mesmo”

Luiz Felipe da Costa Brock – “O Corajoso”

Eveline Cordeiro Rocha – “Transações”

PREMIAÇÃO

Os vencedores receberão a seguinte premiação:

- 1º lugar: Troféu Antonio Augusto Ferreira + R$ 2.000 (dois mil reais)

- 2º lugar: Troféu Antonio Carlos Machado + R$ 1.000 (mil reais)

- 3º lugar: Troféu Prado Veppo + R$ 500 (quinhentos reais)

Melhor Poema: Troféu Jayme Caetano Braun + R$ 500 (quinhentos reais)

- 2º lugar: Troféu Chico Ribeiro + R$ 300 (trezentos reais)

- 3º lugar: Troféu Joarez Fialho + R$ 200 (duzentos reais)

Melhor Declamador (a): Troféu Marco Aurélio Campos + R$ 500 (quinhentos reais)

- 2º lugar: Troféu Ladmir Candaten + R$ 300 (trezentos reais)

- 3º lugar: Troféu Renê da Silva Nunes + R$ 200 (duzentos reais)

- Melhor Amadrinhador (a): Troféu Noel Guarany + R$ 500 (quinhentos reais)

- 2º lugar: Troféu Cenair Maycá + R$ 300 (trezentos reais)

- 3º lugar: Troféu Chaloy Jara + R$ 200 (duzentos reais)