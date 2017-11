Tchê Garotos retorna a Santa Maria com formação original 

Cultura 14/11/2017 | 11h30 Atualizada em

Um dos maiores e mais requisitados grupos de baile do país retorna a Santa Maria. O grupo Tchê Garotos, após 22 anos de criação está em turnê com a formação original e estará no Coração do Rio Grande, nesta terça-feira, véspera de feriado, às 23h30min, no Corujão.

Esse será a primeira cidade do interior do Estado a receber a turnê comemorativa Tchê Garotos - Projeto Origens e segundo o cantor Luiz Cláudio, que estava afastado do grupo há quase 14 anos, esse retorno se deve muito ao desejo dos fãs, que nunca esqueceram os bailes animados por eles.

– O público sempre pediu e, todas as vezes que eu postava uma foto antiga do grupo, sempre dava uma grande repercussão. É um presente nosso para os nossos fãs e para nós também, porque tem sido muito bom sentir essa energia – afirma.

O primeiro baile do projeto ocorreu no dia 12 de agosto, no Clube Farrapos em Porto Alegre. De acordo com ele, o projeto irá passar por cidades que tiveram algum significado para eles. Por isso, o grupo fez questão de incluir Santa Maria na agenda de shows.

– Nós perdemos as contas de quantas vezes fizemos domingueira no Clube Caixeral e tiveram que fechar as portas, porque sempre lotava. E nós pensamos muito nisso, em ir com o projeto aos lugares onde éramos muito queridos e acontecia essa empatia com o público – justifica o cantor.

Embora cada um dos ex-integrantes do grupo tenham dado sequência aos seus trabalhos individuais e alguns deles tenham continuado no Tchê Garotos, Luiz Cláudio conta que o público estava carente de vê-los todos juntos no palco.

Além de Luiz, estão no projeto: Markynhos Ulian (acordeon), Sandro Coelho (voz e guitarra), Léo Bruni (contrabaixo), Fernando Marinho (voz) e Sagüi (bateria). Da formação original, apenas o acordeonista Nielsen Santos que se afastou dos palcos em consequência de uma doença vascular. A realização é da Maestro1 Produções e HBrasil Produções.

PARA CANTAR OS CLÀSSICOS

O público poderá relembrar as músicas que fizeram sucesso nos primeiros álbuns do grupo como: Tô voltando pra ficar, Amor de Infância, Conheça o Rio Grande, A vida que o véio mandou, Razão e Coração, entre outras.

O Tchê Garotos lançou o primeiro álbum intitulado Novo Rumo em 1997 e desde lá foram 18 trabalhos entre CDs e DVDs gravados. O grupo chegou ao ápice do reconhecimento nacional, quando emplacou o primeiro tema de novela em 2012, na Avenida Brasil.

Depois outras composições também foram tema, o que segundo Luiz Cláudio, que já não estava mais com o grupo foram conquistas comemoradas por ele.

– Mesmo eu não estando com os guris, eu ficava muito feliz e me sentia parte de tudo, porque eu fui da base. E eu sempre fico feliz, porque eles merecem todo esse sucesso – finaliza.

INGRESSOS

Tchê Garotos - Projeto Origens

Quando - nesta terça-feira, ás 23h30min

Onde - Corujão (BR - 158)

Quanto - R$ 35(meia-entrada); R$ 40 (promocional); R$ 70 (inteira). No site da Antecipei os ingressos estão sujeitos a cobrança de taxa.

PONTOS DE VENDA

Uninter - Colégio Energy (Rua Dr. Bozano, 1129)

SM Pilchas (Av. Hélvio Basso, 519)

Casa do Gaúcho (Rua do Acampamento, 285)

Zoreia Point (Rua Joana R Machado, 1 - Camobi)

Agafarma (Av. Pref. Evandro Behr, 7250 - Camobi)

Mercado Italiano (Av. Paulo Lauda, 1311)

Space One acessórios (Royal Plaza Shopping e Shopping Praça Nova)

Multissom (R. do Acampamento, 106)

X Patronato (Av. Jorn. Maurício Sirotski Sobrinho, 35 - Patronato)