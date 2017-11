Sócios do Clube do Assinante podem assistir de graça 'Liga da Justiça'

Cinema 14/11/2017 | 14h30 Atualizada em

Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman e Flash estão chegando nas telonas de Santa Maria. Os sócios do Clube do Assinante do Diário vão poder curtir as aventuras da Liga da Justiça em uma sessão exclusiva e gratuita nesta sexta-feira, às 21h, no Arcoplex.

Fãs prometem ir a caráter conferir 'Liga da Justiça'

Para participar, o sócio precisa acessar este link e gerar o voucher. São 86 pares de ingressos disponíveis (2D legendado), que devem ser retirados no dia da sessão, a partir das 20h15min na entrada da Sala 3 do Arcoplex, no Royal Plaza Shopping.

Sinopse: Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes - Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) -, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Confira o trailer: