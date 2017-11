Show de Ivete Sangalo e mais 12 opções para curtir a sexta em Santa Maria

Agenda 02/11/2017 | 21h23 Atualizada em





Foto: Facebook / Divulgação

IVETE SANGALO

Parque da Medianeira (ao lado da Basílica da Medianeira - Avenida Nossa Senhora Medianeira, 631). Abertura dos portões para o Parque da Alegria, às 10h. Abertura dos portões para o show, às 21h30min. Ingresso: R$ 300 (Camarote), R$ 150 (Pista Vip), R$ 70 (Pista Inteira) + taxas. À venda no site Antecipei

SERTÃO LOCO

Com Lariani Acevedo e DJ's Junior Leivas e Juliano Paim. Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote)

ATHENE

Eletrônica. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h. Ingresso: R$ 15 (antecipado)

FEMME FATALE

Pop. Macondo (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (entrada até 22h30min) e R$ 15 (geral). À venda no site da Sympla

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL + OS MARIAS

Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meianoite) e R$ 17 (depois da meia-noite)

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

12 escolas vão participar do festival de teatro 'Educação Fiscal em Cena' neste sábado

FATO CONSUSMADO

Pagode. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (após 23h30min)

DÉ E THIAGO

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

DAIANI DINIZ

Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1.567), às 20h. Ingresso: R$ 12

Foto: Marcelo Brum / Divulgação

PARAMORE TRIBUTO

Pop r rock. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h30min. Ingressos: R$ 10 (estudantes) e R$ 15 (geral)

PARK NIGHT

Com DJ Karin Spezia + Ricardo Barros + Germano Fogaça. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

Espetáculo explora a cultura argentina por meio da linguagem da dança

CARTOLAS

Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na hora). Ingressos disponíveis no site do polvo tickets

DIA DE LOS VIVOS

Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 16h. Entrada franca