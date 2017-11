Show da banda Roupa Nova em Santa Maria foi adiado

Cultura 08/11/2017 | 11h10 Atualizada em





O show da banda Roupa Nova que ocorreria neste sábado, no Centro de Eventos do Parque Hotel Morotin foi adiado. A Camarote Produções, responsável pela vinda da banda a Santa Maria divulgou um comunicado anunciando o adiamento. Uma nova data será anunciada posteriormente.

De acordo com o comunicado, o reembolso poderá ser feito a partir desta sexta-feira no mesmo ponto de venda em que o ingresso foi comprado. Pontos de venda: Posto Ferrari (Avenida Fernando Ferrari, 1255)e Oral Sin (Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1658). Ingressos comprados pelo Clube do Assinante poderão ser reembolsados na Oral Sin. O valor dos ingressos comprados pela internet, no site Minha Entrada, são reembolsados diretamente por meio do cartão de crédito que realizou a compra.

Abaixo o comunicado na íntegra.

"A Camarote Produções vem por meio deste informar o adiamento do evento Roupa Nova, que aconteceria no sábado, dia 11 de novembro, no Centro de Eventos Parque Hotel Morotin. Em breve iremos informar a nova data da apresentação. Quem desejar o reembolso dos ingressos, pode retirar os mesmos nos pontos de venda onde foram adquiridos, a partir de sexta-feira, dia 10 de novembro. Gratos pela compreensão. Camarote Produções".