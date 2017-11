Sessão de cinema comemora 20 anos de Pokémon 

Telonas 09/11/2017 | 19h00 Atualizada em

Quem viveu no final dos anos 90 e início dos anos 2000 deve lembrar de um dos animes mais famosos do mundo: Pokémon. Para comemorar os 20 anos de criação do anime, que começou a ser exibido em 1997, o Cinépolis em Santa Maria exibe Pokémon: Eu Escolho Você.

Na trama, Ash Ketchum acaba de completar 10 anos de idade. Isso significa que ele está pronto para se tornar um treinador de Pokémon. Agora, ele espera receber seu primeiro Pokémon, o Pikachu, que também será seu melhor amigo. Juntos, eles embarcam em uma jornada repleta de aventuras em busca do lendário Pokémon Ho-Oh.

Confira os horários de exibição no Cinépolis:

Sala 5 (dublado): domingo, às 16h

Sala 3 (dublado): quarta-feira, às 16h20min

Veja o trailer: