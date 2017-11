Sesc Circo divulga a programação com 38 atrações gratuitas em Santa Maria

Cultura 01/11/2017 | 10h07 Atualizada em

Respeitável público, em novembro, o Coração do Rio Grande vai se transformar em um grande picadeiro. O 3º Santa Maria Sesc Circo vai chegar, de 21 a 26, em diferentes espaços da cidade com atrações locais, nacionais e internacionais. O lançamento oficial do evento e todas as atrações foram anunciadas na noite de terça, no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura. Serão 20 grupos convidados, de diferentes Estados do Brasil, 38 apresentações, oficinas, exposição e sessões de cinema (veja a programação abaixo). E o melhor: todas as atrações são gratuitas. A retirada antecipada de ingressos começa no dia 13, no Sesc (Avenida Itaimbé, 66).

Foto: Maurício Quadros / Divulgação

Espetáculo conta a história de amor de santa-mariense escrita em cartas, nesta quarta, em Santa Maria

A linguagem contemporânea de novos coletivos, com diferentes olhares, experiências e experimentos da linguagem circense são alguns dos destaques dessa edição. Entre as atrações internacionais estão: Jordi Gali, da Espanha; Chacovachi, da Argentina; Circo Enxame|Circo Mínimo e o The Pambazos Bros, ambos de São Paulo; Coletivo Na esquina de Minas Gerais e os santa-marienses dos coletivos Ateliê do Comediante e Teatro no Buraco, Cia Sorriso com Arte, Teatro Vagamundo, entre outros.

LINGUAGEM DEMOCRÁTICA

A atriz Raquel Guerra, do Ateliê do Comediante, ressalta o quanto a linguagem do circo é democrática e acessível para toda a comunidade. A prova disso, é que nas duas edições anteriores o público compareceu em massa nas apresentações.

– A importância do evento é muito grande. Ele vem oportunizando que a gente entenda Santa Maria como uma cidade cultura e o Sesc Circo, como o maio evento de Artes Cênicas da nossa cidade – afirma.

Além disso, Raquel acredita que a atividade traz um retorno formativo aos grupos, companhias e atores envolvidos ou não no festival. E, com isso, o evento acaba sendo um termômetro do que está sendo feito no país e no mundo no sentido de produção, pesquisa, experimentos que envolvam o circo.

Primeira mulher a comandar clube de futebol no país fala de suas paixões

– O evento proporciona uma renovação da nossa bagagem cultural. Outra contribuição é a qualidade dos espetáculos e sua curadoria. A programação traz apresentações de ponta na pesquisa circense. O Varieté é um exemplo. Ele é uma influência direta dos espetáculos que a gente vem acompanhando aqui no Sesc Circo – diz a atriz.

Esta opinião é compartilhado pela diretora da Cia Sorriso com Arte, Karine Pissutti. Para ela, os dias de festival serão uma oportunidade de mostrar o trabalho local e que já está bem fundamentado, também, pelo país.

– O festival em si é de extrema importância para a comunidade, mas, também, é um momento de muita troca entre os profissionais. Quando nós recebemos a opinião e, muitas vezes, o reconhecimento das outras companhias participantes, é muito bacana. É a valorização do nosso trabalho – finaliza.

O festival é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, com patrocínio exclusivo da Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan.

Um vídeo criativo vale ingresso e acesso ao camarim de Jorge e Mateus

OFICINAS

Além de espetáculos nacionais e internacionais, o festival conta com oficina ministrada por Ésio Magalhães O universo do palhaço, que propõe jogos e exercícios para proporcionar aos participantes que entrem em contato com o seu ridículo e conheçam um pouco do universo clown.

A arte do ilusionismo também será compartilhada na oficina de mágica com Rapha Santacruz, de Pernambuco; oficina da dramaturgia do corpo para o circo com Diego Esteves e oficina de equilibrismo com Jordi Gali, da Espanha, que apresentará uma diversidade dentro da linguagem circense, que vai do palhaço, ao virtuosismo, resistência, corpo à dramaturgia do corpo.

As inscrições prévias para as oficinas podem ser feitas também a partir de 13 de novembro pelo e-mail ctmello@sesc-rs.com.br. Mais informações no Sesc pelo telefone (55) 3223-2288.

INGRESSOS

O 3º Santa Maria Sesc Circo ocorre de 21 a 26 de novembro em diversos espaços da cidade (veja abaixo). O evento é gratuito. A retirada antecipada de ingressos começa no dia 13, no Sesc Santa Maria (Avenida Itaimbé, 66) Telefone: (55) 3223-2288

PROGRAMAÇÃO

_ EXPOSIÇÃO

Circo em FOTO

DataDatLocal: Largo da Estação Férrea – Gare (ao ar livre). Exposição de fotografias momentos, cenas de companhias e grupos circenses que integram a programação da terceira edição do Santa Maria Sesc Circo.



_ ESPETÁCULOS

Foto: Ariane Artioli / Divulgação

Pakitos Cueca Cuela (The Pambazos Bros/SP) 21/11, às 10h no Calçadão Salvador Isaía e às 19h no Largo da Estação Férrea – Gare - Classificação etária: Livre



Circo Zanni (SP) 21/11, às 15h e 20h30, na Lona no Largo da Estação Férrea - Gare Classificação etária: Livre



Clássicos da Mímica (RS) 21/11, às 10h e 15h na EMEF Edy Maya Bertóia e 22/11 às 10h na EMEF Lidovino Fanton - Classificação Livre



Experimento Circo (Circo Amarillo/SP) 22/11, às 10h - Lona no Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre



Solo T (Jordi Gali / Esp) 21/1, às 11h no Calçadão Salvador Isaía e 22/11 às 17h na Praça Saldanha Marinho - Classificação Livre



Balbúrdia (Artinerant’s / SP) 22/11, às 15h e 20h30, na Lona no Largo da Estação Férrea - Gare- Classificação Livre



Roda (Rapha Santacruz / PE) 22/11, às 15h - EMEF Altina Teixeira e 23/11 às 11h na Praça Saldanha Marinho - Classificação Livre



Bem te Vida Marmotta (Palhaça sem Lona / RS) 23/11, às 10h e 15h na EMEF Maria de Lourdes Castro - Classificação 10 anos



Circo Espelunca (Teatro Vagamundo / RS) 23/11, às 10h, 15h e 20h30, na Lona no Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação: 10 anos



Showtime (Cia Sorriso com Arte / RS) 23/11, às 19h, no Espaço Sorriso com Arte – Shopping Praça Nova - Classificação Livre



Caravana Bellessa (Circo de Bolso / RS) 24/11 (Sexta-feira) às 10h e 15h, no EMEF Fontoura Ilha - Classificação Livre



Circo do só êu (Barracão Teatro / SP) 24/11, às 10h, 15h, 20h30 na Lona no Largo da Estação Férrea – Gare - Classificação Livre

Foto: Breno Surreaux Fixman / Divulgação

Varieté (Dir. Laédio José Martins / RS) 24/11, às 19h -Local: Theatro Treze de Maio -Classificação Livre



Enquanto o novo espetáculo não vem (Necitra / RS) 24/11, às 20h, Espaço Cultural Victorio Faccin - Classificação Livre



Oteto (Coletivo Na esquina / MG) 24/11, às 19h - Local: Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre



Cuidado! Um palhaço mal pode arruinar a sua vida! (Chacovachi / ARG) 25/11 às 11h no Calçadão Salvador Isaía e 26/11 às 19h no Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre



Assobia e chupa cana (Pinguinho e Serragem / RS) 25/11 e 26/11, às15h no dia 25/11; e 17h no dia 26/11 - Local: Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre



Na Esquina (Coletivo Na Esquina / MG)25/11, às 16h e 20h30 - Local: Lona no Largo da Estação Férrea – Gare - Classificação Livre



Ao Divagar se vai longe e de bicicleta mais ainda! (Cia 1 Pé de 2! / RS)

Data: 25/11, às 19h - Local: Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre



Data: 25/11, às 19h - Local: Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre Bandinha Didadó (Cia 1 Pé de 2! / RS) 25 e 26/11, às 21h30 - Local: Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre



Sobrevoltas (Circo Enxame | Circo Mínimo / SP)26/11, às 16h e 20h30 - Local: Lona no Largo da Estação Férrea - Gare - Classificação Livre



OFICINAS

Toque de mágica (Rapha Santacruz /PE) 21/11, das 14 às 17h; e 22/11, das 10h às 13h - Local: EMEF Lourenço Dalla Corte - Público-alvo: Crianças e Adolescentes



Jordi Gali (ESP) 22/11, das 10h às 13h - Local: Prédio da Gare - Público-alvo: atores, bailarinos, artistas circenses.



O Universo do Palhaço (Ésio Magalhães /SP) 22/11 e 23/11, às 19h às 22h - Local: Prédio da Gare



Malabarismo: corpos em jogo (Diego Esteves / RS) 23/11, às 14h às 17h - Local: EMEF Oscar Grau



Corpo e criação no circo contemporâneo (Diego Esteves / RS) 25/11, das 14h às 17h - Local: Prédio da Gare (Estação Férrea) - Público-alvo: bailarinos, artistas circenses.



SESSÕES DE CINEMA