Santa Maria receberá três shows nacionais em novembro

Santa Maria vai receber três grandes shows neste mês. E tem para todos os gostos. Depois da passagem do furacão baiano, Ivete Sangalo, o Coração do Rio Grande ainda recebe, este mês, as apresentações de Roupa Nova, do sambista Zeca Pagodinho e da dupla Jorge e Mateus. Inclusive, a promoção do Diário que vai levar um fã da dupla sertaneja ao camarim acaba hoje. Então, corre que ainda dá tempo de participar! Confira detalhes das apresentações!

Foto: Divulgação / Divulgação

JORGE E MATEUS

A dupla goiana Jorge e Mateus fará um grande show no Estádio Presidente Vargas. A apresentação dos sertanejos será no dia 24 de novembro, por volta da meia-noite. A dupla começou em 2008 e, desde então, arrasta uma legião de fãs por onde passam.

O público de Santa Maria e região poderá conferir de perto os hits que marcaram esses dez anos de carreira. Na setlist, músicas como Pode Chorar, De Tanto Te Querer, Voa Beija Flor, Querendo Te Amar, Amo Noite e Dia e o mais recente lançamento a composição Contrato, que está disponível nas plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes, Napster e Google Play.

E quem quiser participar da promoção Porque eu mereço ir ao camarim de Jorge e Mateus? não perca tempo. Os vídeos deverão ser enviados para o e-mail promocaodiario@gmail.com e por mensagem no Facebook do Diário até as 20h, de hoje. O ganhador (a) além de levar um par de ingressos para o show, também poderá conhecer a dupla de pertinho. O resultado será divulgado no dia 17 de novembro.

Recentemente, a dupla foi apontada pela revista norte-americana Forbes como uma das 30 personalidades brasileiras mais populares da internet e, recentemente, como um dos dos 30 brasileiros mais ouvidos no exterior pela Billboard. Os artistas se preparam para a gravação de um novo DVD ainda este ano. A realização do show é da Camarote Produções, com apoio do Posto Ferrari. Os ingressos estão à venda no site Ingresso Nacional e nos pontos de venda.

INGRESSOS

Quando - 27 de novembro

Onde - Estádio Presidente Vargas (Avenida Liberdade, 609)

Quanto - Pista: R$ 60 (inteiro), R$ 35 (solidário) e R$ 30 (meia-entrada). Premium: R$ 300 (inteiro), R$ 170 (lote solidário) e R$ 150 (meia-entrada). Front: R$ 150 (inteiro), R$ 90 (solidário) e R$ 75 (meia-entrada). Camarote Coletivo: R$ 180 (inteiro); R$ 100 (solidário) e R$ 90 (meia-entrada). Camarote Open Bar: R$ 240 (inteiro), R$ 130 (solidário) e R$ 120 (meia-entrada). Sócios do Clube do Assinante do Diário têm desconto de 50% nos 100 primeiros ingressos de cada setor. Demais sócios terão 25% de desconto (o percentual aplica-se sobre o valor do ingresso inteiro e estão à venda apenas na Oral Sin da Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1658)

Ingressos no site Ingresso Nacional. Pontos de venda: Posto Ferrari, Oral Sin, Personnalité Style e Gulosão Lanches.

ROUPA NOVA

Foto: Divulgação / Roupa Nova

A banda Roupa Nova se apresenta no próximo sábado, dia 11, às 23h, no Centro de Eventos do Park Hotel Morotin. A banda carioca nasceu em agosto de 1980 e é formada desde então por: Paulinho (voz e percussão), Serginho Herval (voz e bateria), Nando (voz e baixo), Kiko (guitarra, violão e vocal) e Cleberson Horsth (vocal e teclados), tornando-se, assim, o grupo musical brasileiro que está há mais tempo com a formação original.

Outro record da banda é emplacar grandes sucessos em trilhas sonoras de novelas. São mais de 30 canções que embalaram personagens de folhetins, como Whisky à Go-Go, da novela Um Sonho a Mais (1985), Dona de Roque Santeiro (1986), Coração Pirata de Rainha da Sucata (1989), Felicidade e Começo, Meio e Fim, ambas trilhas da novela Felicidade.

Com 22 álbuns gravados e cinco DVDs, o conjunto traz a Santa Maria o show do trabalho trabalho mais recente, Todo Amor do Mundo, lançado em 2016. Clássicos e novidades compõem o setlist desse reencontro com o público santa-mariense. O show da Banda Roupa Nova tem a promoção da Oral Sin Santa Maria, com apoio de Posto Ferrari, Smart Mídia e Peruzzo Supermercados. A realização é da Camarote Produções.

INGRESSOS

Quando - Sábado, às 23h (abertura dos portões às 21h)

Onde - Centro de Eventos do Park Hotel Morotin ( BR-287, 1981 - Camobi)

Quanto - Inteira: R$ 350 (Cadeiras Premium), R$ 300 (Cadeira Ouro), R$ 260 (Cadeira Prata), R$ 200 (Cadeira Bronze ). Meia-entrada: R$ 175 (Cadeiras Premium ), R$ 150 (Cadeiras Ouro), R$ 130 (Cadeiras Prata) e R$ 100 (Cadeiras Bronze). * Clube do Assinante: desconto de 50% nos 100 primeiros ingressos de cada setor. Demais sócios terão 25% de desconto. *Percentual aplica-se sobre o valor do ingresso inteiro.

Ingressos no site Minha Entrada. Pontos de Venda: Posto Ferrari (Avenida Fernando Ferrari, 1255) e Oral Sin (Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1658).





ZECA PAGODINHO

Foto: Alê Frata / Divulgação

No dia 17, a festa ficará por conta de um dos sambistas mais respeitados do país, o carioca Zeca Pagodinho. O início do show Ser Humano está previsto para as 23h30min, no Avenida Tênis Clube. A abertura dos portões será às 21h30min.

Com a direção musical do músico Paulão 7 Cordas, a turnê rodou todo o país e chegou até a algumas cidades dos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, entre outros. No repertório, uma grande mescla de sucessos do cantor como: Coração em Desalinho, Judia de Mim, Verdade, Maneiras, Deixa a Vida Me Levar e suas mais recentes composições: Amor pela Metade, Foi Embora e Ser Humano música que dá nome ao CD e ao show.

Com 23 discos gravados, Zeca irá montar o seu boteco em Santa Maria e acompanhado da banda Muleke promete por o público para dançar. Os ingresso estão a venda pelo site da Ticket Mais e nos pontos de vendas (Mercado Beltrame e Dullius).

INGRESSOS

Quando - 17 de novembro, às 22h30min

Onde - Avenida Tênis Clube (Avenida Dois de Novembro, 1290 - Patronato)

Quanto - R$ 220 (Boteco do Zeca), R$ 200 (De Frente pro Zeca), R$ 200 (Gold do Zeca inteira), R$ 100 (Gold do Zeca meia-entrada e solidária), R$ 120 (Na Pista do Zeca inteira), R$ 60 (Na Pista do Zeca meia-entrada e solidária). Ingressos comprados pelo site da Ticket Mais. Pontos de venda: Beltrame e Dullius.