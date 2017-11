Sangrador foi a grande campeã da Tertúlia da Poesia

Cultura 05/11/2017 | 22h00 Atualizada em

No sábado, o Theatro Treze de Maio foi o palco da poesia gaúcha e recebeu declamadores e músicos na 4ª Tertúlia da Poesia e 2ª Tertúlia Piá. O 1º lugar e Melhor Poema ficou pelo segundo ano consecutivo com o poeta Carlos Omar Villela Gomes. A poesia Sangrador da autoria do Carlos Omar e Mateus Neves da Fontoura foi defendida pela declamadora Liliana Cardosa, que acompanhada pelo violonista Geraldo Trindade, levou o prêmio de Melhor Declamadora do festival.

O 2º lugar foi para a poesia Por ter o campo na alma de érico Rodrigo Bastos, Guilherme Suman e Sabani Felipe de Souza e o 3º lugar para Desde quando não cresci, de Vaine Darde. Ao todo dez poesias foram apresentadas e oito declamadores concorreram nas categorias mirim e juvenil da Tertúlia Piá. Na categoria mirim o campeão foi Rodrigo Machado Silveira Junior de Caçapava do Sul e na juvenil Laura Hahn Schu, de Marau.

A comissão julgadora da Tertúlia da Poesia foi composta pelos poetas: Marcelo Domingues D’Ávila, Paulo Ricardo dos Santos e Maximiliano Alves de Morais. A 4ª Tertúlia da Poesia e a 2ª Tertúlia Piá são promovidas pela Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com realização do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul e do Galpão da Poesia Crioula.

RESULTADO DA 4ª TERTÚLIA DA POESIA

1º lugar: Troféu Antônio Augusto Ferreira + R$ 2 mil

“Sangrador” – Carlos Omar Villela Gomes e Mateus Neves da Fontoura (poetas), Liliana Cardoso (declamadora) e Geraldo Trindade (amadrinhador)

2º lugar: Troféu Antônio Carlos Machado + R 1 mil

“Por ter o campo na alma” – Érico Rodrigo Padilha (poeta), Paula Danielle Stringhi (declamadora) e Fernando Graciola (amadrinhador)

3º lugar – Troféu Praddo Veppo + R$ 500

“Desde quando não cresci” – Vaine Darde (poeta), Guilherme Suman (declamador) e Diogo Barcellos (amadrinhador)

Melhor Poema 1º lugar– Troféu Jayme Caetano Braun + R$ 500

“Sangrador”, de Carlos Omar Villela Gomes e Mateus Neves da Fontoura

Melhor Poema 2º lugar – Troféu Chico Ribeiro + R$ 300

“Desde quando não cresci”, de Vaine Darde

Melhor Poema 3º lugar – Troféu Joarez Fialho + R$ 200

“Por ter o campo na alma”, de Érico Rodrigo Padilha

Melhor Declamador 1º lugar - Troféu Marco Aurélio Campos + R$ 500

Liliana Cardoso (Sangrador)

Melhor Declamador 2º lugar - Troféu Ladmir Candaten + R$ 300

Paula Daniele Stringhi (Por ter o campo na alma)

Melhor Declamador 3º lugar - Troféu Renê da Silva Nunes + R$ 200

Neiton Bitencour Perufo (A cada da lembrança)

Melhor Amadrinhador 1º lugar – Troféu Noel Guarany + R$ 500

Sabani Felipe de Souza (Desde quando não cresci)

Melhor Amadrinhador 2º lugar – Troféu Cenair Maycá + R$ 300

Guilherme Bragagnolo (Dois amantes)

Melhor Amadrinhador 3º lugar – Troféu Chaloy Jara + R$ 200

Gilberto Monteiro (Dama de Copas)

2ª TERTÚLIA PIÁ

1º lugar Mirim Troféu + R$ 800 - Rodrigo Machado Silveira Junior (Tributo a um marca Touro)

2º lugar Mirim Troféu + R$ 600 - Gabrielle Lopes Ribeiro (Romance de Campo e Mar)

1º lugar juvenil Troféu + R$ 800 - Laura Hahn Schu (Dos Mascates de si mesmo)

2º lugar Juvenil Troféu + R$ 600 - Luiz Felipe da Costa Brock (O Corajoso)