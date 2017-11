Renato Mirailh: há mais de 30 anos nos palcos santa-marienses

Entrevista 18/11/2017 | 14h30 Atualizada em

Foi em um ambiente rodeado por canções, na cidade de Quaraí, que Renato Mirailh nasceu, há 52 anos. O interesse pela música começou cedo. Aos 7 anos, começou a estudar partituras. Aos 10, já se apresentava em cidades vizinhas. Pai do DJ Marcio Mirailh, 35 anos, o músico é formado em Administração, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 1990, e conhecido há mais de 30 anos nos palcos santa-marienses.

Diário de Santa Maria – O que a música representa para você?

Renato Mirailh – O que eu faço e já fiz é tudo relacionado à música. Hoje, a música é a minha vida. Eu acordo pensando nisso, vivo atualizando as coisas que preciso cantar, as contas que eu pago, os amigos que eu fiz, tudo na minha vida é em função da música. Eu dedico muito tempo da minha vida à música. Hoje, eu estou aqui devido à música.

Diário – Como iniciou sua história com a melodia?

Renato – Começou na infância mesmo. Meu pai tocava com os amigos, nos encontros deles, e eu via, me interessava e ele acabou me incentivando a estudar música. Comecei a estudar aos 7 anos, com o professor Juan Angel. Com 10, já lembro que me apresentava em outras cidades.

Aos 10 anos, em uma de suas primeiras apresentações Foto: arquivo pessoal / arquivo pessoal

Diário – E o interesse pelo canto?

Renato – Eu estudava a música em partituras. Mas eu sempre desviava o foco das aulas para uma música que eu pudesse cantar. Daí, o Juan viu que eu queria ser cantor e começou a me levar nos shows pelas cidades próximas e, a partir disso, comecei a me apresentar.

Diário – No início da carreira, de onde veio o maior apoio?

Renato – Do meu pai. Depois que ele viu que eu tinha talento, ele me apoiou muito. Sempre me levava nas apresentações. Era eu, ele e o Corcel que ele tinha. Até uma vez eu fui tocar em Salto do Jacuí, num teatro ao ar livre, e ele estava numa pescaria com os amigos, perto de lá. Ele chamou toda a turma de pescaria e foram todos me assistir lá.

Diário – Quando veio para Santa Maria para fazer a faculdade, pensou em cursar Música?

Renato – Claro, vim pensando em cursar Música, primeiramente. Mas daí tinha uns testes de aptidão na UFSM. No teste tinha que executar um tema e acabei reprovando. Então, optei por Administração, já que meu pai tinha uma farmácia na nossa cidade e meus planos era ajudar lá.

Diário – E quando começou a tocar em Santa Maria?

Renato – Logo que cheguei. A primeira casa que me convidou para tocar se chamava Galo de Ouro. Naquele dia, conheci o Beto Pires e toquei com ele. Na outra semana ele teve que viajar e me chamaram para me apresentar sozinho. A partir daí, começou.

Diário – Como era estudar e se apresentar nos bares à noite, durante a faculdade?

Renato – Bem puxado, eu fazia umas disciplinas com outros cursos. Por isso, acabei atrasando a formatura também, porque não conseguia fazer tudo. E, na época, eu tocava no Ponto 35, um bar bem popular. Então, eu estava sempre lá, e já ganhava um dinheiro bom, tinha a minha independência e, nisso, eu não tinha tanta preocupação em me formar.

No palco, no segundo dia de apresentações da 18ª Tertúlia Musical Nativista Foto: Ronald Mendes / Especial

Diário – Depois de formado, você trabalhou na área?

Renato – Sim, trabalhei no Bagé Sítio Hotel, em Bagé, durante cinco anos. Eu era gerente. Eu tinha ido lá fazer uma apresentação e, nessa época, estava procurando um estágio. Então, eu conversei com o diretor do hotel e consegui estagiar lá. Depois que me formei, fiquei lá. A música me leva a quase tudo o que eu faço.

Diário – E nesse tempo que trabalhou deixou a música de lado?

Renato – Não, jamais. No hotel onde eu trabalhava, tinha um restaurante com vista para a rua principal. Ali inventei uma quarta-feira musical e começamos a criar um público. Eu convidava outras pessoas da cidade para tocar comigo também.

Diário – Quais suas influências musicais?

Renato – No começo eu cantava basicamente o que ouvia nas rádios. Lá na minha cidade tinha algumas rádios do Uruguai e outras de Quaraí, daí fui apostando a cantar em espanhol e português. Tenho bastante influência da música regional, mas não tão voltada às coisas do campo, é um estilo mais particular, com pop e música popular brasileira. Músicos influentes para mim são Chico Buarque, Zeca Baleiro, Djavan, entre outros.

Com os amigos e músicos Janu Uberti e Kiko Lemos Foto: Janu Uberti / Divulgação

Diário – Financeiramente, dá para viver bem sendo músico?

Renato – Ah, eu vivo bem. Mas o viver bem para mim pode não ser bem para outro. Hoje já sou conhecido, mas se eu fosse começar a tocar, acho que não faria só isso. Porém, eu trabalho com outras coisas relacionadas à voz também. Gravo comercial, voz no estúdio, voz para festival, essas coisas. Tenho várias apresentações agendadas, mas, também, nunca sei o que vou estar fazendo daqui dois ou três anos.

Diário – Entre suas viagens, qual a que mais marcou?

Renato – Quando eu fui para o Rio de Janeiro, no festival Canção do Rio, foi bem legal. Eu cheguei, entrei num táxi e o taxista reconheceu meu sotaque e perguntou de onde eu era e o que eu fazia ali. Quando eu disse que era músico ele disse que ia parar o táxi para eu cantar um pouco. Aí, no meio da rua, sentei num banco e comecei a cantar e um monte de gente parou para ouvir.

Diário – Como você faz para divulgar o trabalho?

Renato – Uso bastante as redes sociais, só isso na verdade. Sempre coloco ali as apresentações, os horários e tudo.

Diário – Em sua opinião, essa área é valorizada aqui na cidade?

Renato – Eu acho que Santa Maria, como qualquer cidade, é fraca na questão de investimento cultural que tenha sequência, sabe? Tem o grupo EntreAutores, que é a galera que se junta para fazer música autoral, eles lutam por eles, lógico, com o apoio da cidade. Mas não tem uma efervescência que deveria ter por ser uma “Cidade Cultura”. Eu até digo que esse codinome para a cidade seja um pouco exagerado.

Renato com o filho, Marcio Mirailh Foto: arquivo pessoal / arquivo pessoal