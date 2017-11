Quem é a responsável pelos tradicionais doces vendidos na romaria

Série Romaria da Medianeira 10/11/2017 | 12h00 Atualizada em

Há 23 anos, Marizete de Lourdes Gaspareto dos Santos, 52 anos, ajuda na produção dos tradicionais doces da romaria. Mariza, como é chamada entre os amigos, é focada e atenta às metas. Afinal, são quase 40 mil doces produzidos a cada edição. Sem descuidar a atenção da família, ela administra seu tempo entre o voluntariado e os cuidados com o marido Gilmor dos Santos, 54, com quem é casada há 32 anos, e com os filhos, Leonardo, 28 e Geovanna, 15.

Além da pré-produção, no dia da romaria, ela trabalha em uma das tendas, vendendo cachorro quente. Atividades que ela faz com orgulho e satisfação, afinal, toda a verba arrecadada é voltada às melhorias para o parque, para a basílica e para o pagamento dos funcionários.

O Diário entrevistou a doceira para a Série Romaria da Medianeira, que traz a história de pessoas que fazem o maior evento religioso do Estado acontecer. Confira a entrevista

Diário de Santa Maria – Quando começa a produção dos doces?

Marizete dos Santos – Cerca de dois meses antes, mais ou menos. A equipe de frente, que está junta há mais de 20 anos, escolhe os doces que vamos fazer. Colocamos no papel quais e quantos ingredientes vamos precisar e, depois disso, passamos a lista para a igreja. Contamos com ajuda de fieis que doam ingredientes e auxiliam na produção. Além disso, o conselho paroquial está sempre por aqui, para ver se precisamos de algo. Eles são bem atenciosos.

A fé em Medianeira passou da avó para a neta

Diário – Como é a rotina de um voluntário que faz os doces?

Marizete – Normalmente, começamos lá pelas 6 horas, mas teve dias que já chegamos às 5h30min. A produção dos doces exige paciência. Só saímos daqui quando tudo está finalizado. Isso acontece meio tarde, lá pelas 20h ou 21h. Teve uma vez que chegamos a sair quase à meia noite, porque as cucas não tinham crescido e ficamos esperando. Mas nós temos metas para cumprir. Enquanto a gente não cumprir as metas, não saímos daqui.

No domingo, Marizete integra a equipe que cuida dos cachorros quentes para os romeiros Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário – E o cansaço atrapalha?

Marizete – A gente toma um banho, um relaxante muscular, dorme um pouco quando chega em casa e está pronta para outra jornada no dia seguinte. Por Nossa Senhora Medianeira tudo é compensado.

Diário – E a religião católica está presente na sua vida desde quando?

Marizete – Eu fui criada em meio a uma família católica fervorosa. Aos domingos à tarde, íamos até a frente da capela para rezar o terço. O manto de Nossa Senhora cobre minha vida toda, sou muito devota e minha vida é conduzida por ela. Além disso, nas outras cidades onde meu filho morou, por coincidência, alugamos casas sempre próximas de santuários de Nossa Senhora, isso é incrível. Ela sempre está por perto das nossas vidas. A Mãe Medianeira já me concedeu muitas graças, porque passei por diversos problemas de saúde na família e ela estava sempre junto de nós. Para mim, Ela é a mãe das mães.

Trezena Móvel de Medianeira vai até sexta-feira

Diário – Conte uma das graças...

Marizete – Meu marido contraiu uma grave bactéria quando fez uma apreensão de caturritas e precisou se aposentar pela Brigada Militar. Enquanto ele estava no hospital, rezei incansavelmente para a Mãe Medianeira, implorando pela saúde do meu esposo. Cada vez que eu chegava em casa, eu percebia os sinais enviados por Nossa Senhora de que tudo iria ficar bem.

O esposo Gilmor, os filhos Leonardo e Geovanna e amiga Mara Ines (Chica) também acompanham Mariza nas produções Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário – O trabalho voluntário é gratificante?

Marizete – É muito gratificante, sou muito feliz aqui. O Santuário é minha segunda casa, me dá conforto e a Mãe Medianeira me dá forças para seguir em frente sempre. Ela é meu guia. Tenho um colar com a imagem dela que, normalmente, uso e, também, na minha casa tem um quadro e uma imagem dela.

Diário – Quantos voluntários estão envolvidos nesse processo?

Marizete – Em torno de 20 a 30 por dia, além do nosso grupo fixo. São 15 mulheres e um homem, o seu Ari. Estamos sempre por aqui, organizando e levando os doces para frente. Para mim, o que a gente faz é tão pouco perto de tudo o que ela faz por nós. Creio que sempre podemos retribuir.

OPINIÃO: 74ª Romaria de Nossa Senhora Medianeira: ''Com Maria, sigamos Jesus''

Diário – Como fazem os doces?

Marizete – Usamos ainda as receitas da dona Elsa. Para fazer o quindim, a gente peneira 90 dúzias de ovos. Nas máquinas, fazemos os doces de abóbora e batata, eles saem quase prontos e elas nos ajudam muito, já que teve uma época em batíamos tudo a mão.