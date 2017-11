Projeto leva crianças de Santa Maria ao cinema pela primeira vez

Acesso à cultura 10/11/2017 | 18h20

Você lembra o que sentiu quando foi ao cinema pela primeira vez? O cheiro de pipoca amanteigada, o ambiente escuro e a magia de esquecer a realidade por alguns minutos e mergulhar na história do filme são fatos marcantes para quem vive a experiência. Na última sexta-feira, 248 crianças das escolas Professor Sérgio Lopes, Pão dos Pobres Santo Antônio e Escolinha Padre Orlando tiveram a oportunidade de viver essa experiência, muitos, pela primeira vez, graças ao projeto "Vamos Todos a Cinépolis", promovido pela rede Cinépolis, no shopping Praça Nova, em Santa Maria.

O filme que deixou os pequenos, de 3 a 12 anos, sem piscar foi Meu Malvado Favorito 3. E as reações foram diversas, como aplausos, gritos e gargalhadas. Interessados, os menores sentaram na pontinha da poltrona, dando a entender que não queriam perder nada do filme e das aventuras dos amarelinhos Minions. Já os maiores entendiam com mais clareza as piadas e sacadas do personagem Gru e seu irmão gêmeo Dru.

A pequena Larissa Dias, 6 anos, que estuda no pré-primário da escola infantil Pão Dos Pobres Santo Antônio, saiu da sala de exibição ainda impactada com a experiência. Mesmo em poucas palavras, entre uma pipoca e outra, a menina resumiu o que sentia:

– Eu nunca tinha visto assim (na telona do cinema) e estava muito bom. E eu gostei da pipoca – disse Larissa.

Já a estudante Isabele da Silva, 10 anos, do 5º ano da escola Professor Sérgio Lopes, contou que, há muito tempo, queria ter ido ao cinema. Mas, ela estava feliz que sua estreia foi ao lado de seus amigos e colegas:

– Olha, eu gostei de tudo. Do filme, da pipoca, do refrigerante. E foi muito legal a gente vir assim, todos juntos, tornou tudo ainda mais especial.

De acordo com a professora, Lilian Roberta Ilha Saccol, que atua na escola Professor Sérgio Lopes, as crianças estavam ansiosas por esse dia e que foi muito bom vê-las felizes.

– Eles não viam a hora de vir, até porque a maioria mora aqui perto do shopping, na Vila Renascença, e nunca tinha estado em um cinema. Foi tudo maravilhoso – comentou.

Experiência única

Esta é a primeira vez que o projeto é realizado na cidade e, segundo o gerente do Cinépolis, Diego Quintana, o objetivo é que as crianças possam usufruir de um momento especial e sem custo nenhum.

– Nós estamos promovendo o projeto, simultaneamente, em 49 complexos. E é muito bom ver os olhinhos brilhando, querendo conhecer tudo o que temos e experimentando algo novo. O cinema é mágico, é lazer e cultura, e a maioria das famílias não tem poder aquisitivo para trazê-los. O que aconteceu aqui nem cabe em palavras – enfatiza Quintana.

A rede Cinépolis é uma das maiores operadoras de cinema do mundo. O projeto Vamos Todos a Cinépolis começou no México, em 1998. No Brasil, as sessões gratuitas começaram em 2015 e, desde então, já alcançaram mais de 14 mil crianças em todo o país. Além do projeto, a rede no Brasil também apoia o Cinemagine, voltada para deficientes visuais, que utilizam a sala 4DX, com estímulos sensoriais, e possui uma parceria com o Instituto Ayrton Senna.