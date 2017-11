Peça infantil, música e debate: a agenda nos teatros de Santa Maria

Nos palcos 07/11/2017 | 12h43 Atualizada em

A semana que está começando está cheia de atrações nos palcos de Santa Maria. A agenda tem opções para todos os gostos e bolsos nos palcos do Theatro Treze de Maio e Espaço Cultural Victorio Faccin. Tem peças infantis, musical, estreias e até um debate sobre cultura. Confira a agenda e divirta-se:

ESPELHO, ESPELHO MEU! QUEM É VOCÊ? VOCÊ SABE? Espetáculo inspirado nas mulheres que mudaram o mundo, contado por uma escritora em conflito consigo mesma e questionada por sua consciência. - Onde: Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº) - Quando: Terça, às 20h - Preço: R$ 15 (sócios e meia-entrada), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (geral)

OS MÚSICOS DE BREMEN

Foto: Ronald Mendes / Divulgação

Um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha, batalham por seus sonhos de justiça e oportunidade. - Onde: Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº).

- Quando: quarta e quinta-feira, às 14h15min e 15h30min (agenda com escolas) e na quinta-feira, às 19h30min, para o público em geral

- Preço: entrada franca com retirada antecipada de ingressos

THE BEATLES COLLECTION COM MAGICAL MYSTERY

Foto: Gika Oliva / Divulgação

Show em homenagem aos Beatles.

-Onde: Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

- Quando: Sexta, às 20h

- Preço: ingresso: R$ 20 (antecipado), R$ 20 (sócios e meia-entrada) e R$ 40 (geral)

DIÁLOGOS CULTURAIS

O evento propõe discutir e refletir, de forma articulada, questões relacionadas à cultura, entender os desafios dos produtores e artistas e as demandas da "Cidade Cultura".

- Onde: Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº).

- Quando: dia 11 de novembro, às 19h30min.

- Preço: entrada franca

ESPETÁCULO ALMAVALENTE

Em um tempo confuso, frio, e separatista, após as catástrofes climáticas e nucleares no ano de 2017, a raça humana enfrenta perigos maiores com o S.M (Sistema Martírio) em 2057. Uma almAValente é o suficiente para salvar uma nação? Uma almAValente é capaz de derrubar um sistema que quer mudar o seu passado, presente e futuro? Nesse universo cheio de encontros e desencontros, conheceremos Azul e os Valentes, os únicos capazes de contar a verdade! Texto e direção de Julio Cesar Aranda.

- Onde: Espaço Cultural Victorio Faccin ( Rua Duque de Caxias, nº 380)

- Quando: Sexta, às 20h

- Preço: R$15 (antecipado com desconto) - R$20 (na hora) - R$10 (meia entrada - estudantes e idosos).

COMO SE NADA FOSSE

Foto: Anderson Martins / Divulgação

Uma mulher se vê em frente a uma porta, acreditando ser aquela a porta de sua casa. Mas ao bater ninguém abre. Ela insiste, e nada. Porta fechada, decide ficar por ali. À beira desta porta, ela se depara com seus devaneios, memórias e confissões. Como se nada fosse, ela, a Mística, revela-se como uma aparição, um ser mulher, uma borboleta, uma criação. Ou um sonho. Talvez? Direção e atuação de Janaina Castaldello.

- Onde: Espaço Cultural Victorio Faccin ( Rua Duque de Caxias, nº 380)

- Quando: Sábado, às 20h30min

- Preço: R$15 (antecipado com desconto) - R$20 (na hora) - R$10 (meia entrada - estudantes e idosos)

INVERSO

Foto: Leonardo Gadea / Divulgação

O show do músico e compositor Ricardo Borges contará com participação dos músicos Helio Abreu (trombone),Erick Corrêa Castro (voz e acordeon) e Paula Rodríguez (voz e flauta) e Jordana Henriques (voz).

- Onde: Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380)

- Quando: Domingo, às 20h

- Preço: R$20 (inteira) R$10 (estudante) e R$15 (antecipado)