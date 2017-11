Padre Lauro autografa  autobiografia e fala sobre o polêmico livro sobre a tragédia da Kiss

Literatura 15/11/2017 | 12h01 Atualizada em





O padre Lauro Trevisan estará autografando a autobiografia Azaleias na Janela – Minha Vida, Meu Pensamento, Minhas Polêmicas na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre. A sessão de autógrafos será hoje, às 15h30min, na Praça de Autógrafos, localizada na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Aos 83 anos, o escritor de mais de 90 obras diz ter ressignificado todas as críticas e acusações que sofreu ao longo desses anos. O religioso conversou com o Diário e contou alguns detalhes sobre o livro, lançado em junho deste ano, e sobre a repercussão que a obra provocou em leitores e pessoas que acompanham sua vida e carreira. A autobiografia está à venda no site da Editora da Mente e custa R$ 39,92.

ENTREVISTA

Diário – Como foi a repercussão desde o lançamento?

Padre Lauro Trevisan – A autobiografia teve grande repercussão, porque, além de uma viagem ao longo do tempo, registrando muita coisa interessante e curiosa sobre a história de Santa Maria desde a década de trinta, oferece inúmeras considerações existenciais que tornam a leitura agradável, proveitosa e surpreendente. Muitos conceitos meus, divergentes do pensamento tradicional, também fazem o leitor avançar na leitura das 400 páginas. No fim, o caderno de fotos históricas é uma sobremesa especial.

Diário – Por que o senhor decidiu escrever sua biografia?

Padre Lauro – Houve jornalistas que me pediram autorização para escrever minha biografia, então, achei que quem sabe melhor de mim e de minhas ideias e filosofias sou eu mesmo. Daí, fui amadurecendo esse projeto. Gostei demais de me situar de volta no tempo mas, principalmente, senti muita vontade de apresentar para os meus milhões de leitores – e para os curiosos – minha verdadeira face, minhas verdades, e o porquê de me chamarem de rebelde. São argumentos que traduzem o que penso e acredito.

Diário – As pessoas queriam lhe conhecer melhor?

Padre Lauro – Sim. Como sempre fui muito criticado pelas ideias avançadas, principalmente, em relação a certas crenças religiosas que suponho da Idade Média, e inúmeras pessoas me chamavam de rebelde, até mesmo de charlatão, senti necessidade de clarificar tranquila e detalhadamente a visão que tenho da vida, da religião, de Jesus, da psicologia, da cura física, da felicidade, do sacerdócio e da riqueza. Enquanto muitos falavam, criticavam e divulgavam inverdades sobre mim, outra multidão seguia me ouvindo e me lendo entusiasmada. E havia, ainda, uma terceira multidão curiosa para saber o que eu diria sobre tudo isso.

Diário – E como foi organizar tantas histórias?

Padre Lauro – Muita gente que leu minha autobiografia deve ter ficado perplexa pelo fato de eu citar entrevistas e acusações literalmente como se tivesse tudo anotado. E tinha. Todas as jornadas, entrevistas e audiências que aconteciam nas minhas andanças pelo Brasil, América do Sul, do Norte e Europa, eram anotadas em cadernos que levava comigo. Os artigos de críticas que publicaram e os livros que me acusavam, eu os ia guardando. Confesso que não me passava pela cabeça a ideia de escrever minha biografia. Quando entrei nos 80, porém, achei interessante me dedicar a escrever esse livro.

Diário – Quanto tempo levou toda a produção?

Padre Lauro–Três anos aproximadamente. Gostei de ter demorado tanto tempo, pois novas ponderações e fatos foram acossando minha mente retroativa. Além disso, já que sou membro da Academia Santa-Mariense de Letras e da Academia Rio-Grandense de Letras, senti a responsabilidade de dar, também, valor literário ao escrito.

Diário – Como o senhor define a sua trajetória?

Padre Lauro – Entendo que o mundo não precisa de ninguém que fique dizendo mesmices. Pior ainda é ficar travado em tradições, crenças e conceitos ultrapassados. Polêmicas? Dizem os sábios que todas as grandes verdades desestabilizam, geram polêmicas, hostilidades mas, com o passar do tempo, são aceitas naturalmente como óbvias. Isso aconteceu também com Jesus e muitos outros desbravadores de novos caminhos evolutivos. Por mais intensos e grandiosos que sejam meus pensamentos e verdades pessoais, sempre os amparo na sabedoria, na bondade e no amor infinito de um Criador. O mundo não é mau como pregam por aí, o mundo é bom porque é obra de Deus. E este planeta é nosso paraíso, nossa casa, onde todos somos irmãos.

Diário – E as polêmicas estão no livro?

Padre Lauro – Gosto de polêmicas quando nelas se busca a verdade e não a briga, a ofensa e o rompante. As polêmicas são tratadas no livro apresentando a verdade do outro lado e a minha verdade. Com isso, oferecendo ao observador uma análise do confronto. O que vale nas polêmicas são os argumentos e não o tamanho da autoridade ou da fama. A polêmica inteligente, se bem conduzida, desnuda e clarifica a verdade. Sobre a riqueza, creio que a pregação da pobreza foi um dos piores equívocos de setores do cristianismo e de outras religiões e denominações. Um absurdo. Sublimar à pobreza em si mesma é dizer que os bandidos, estupradores, homicidas, violentos, são abençoados por Deus quando são pobres. Pobreza é situação circunstancial e não contribui para o progresso e a evolução da humanidade. É preciso livrar a humanidade da pobreza. O trabalho, a realização do sonho, o progresso humano, a vida confortável e saudável, eis os benefícios da riqueza. Foi isso que o Criador determinou na criação do ser humano: Presida a obra da Criação e domine em toda a terra. A respeito da polêmica da Kiss, graças a esta autobiografia tive a oportunidade de desenvolver a minha verdade, a minha intenção, os equívocos e grosserias que me assacaram e, inclusive, os ataques de que fui vítima injustamente. Pior do que a violência da ignorância, considero a falta de bom senso e de lucidez de pessoas cultas. Acho muito oportuna a leitura do episódio provocado pelo meu Livro: Kiss – Uma Porta Para o Céu. Traz uma boa abordagem psicológica e religiosa.