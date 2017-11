Opções para curtir a segunda em Santa Maria

Agenda 12/11/2017 | 21h11 Atualizada em

Foto: Divulgação / Divulgação

Novo ciclo

No mês de novembro o Clineclube Lanterninha Aurélio apresenta o ciclo Futuros Distópicos. O segundo filme do ciclo, que será apresentado nesta segunda-feira, é Heavy Metal. Dirigido por Gerald Potterton o longa, traz um história arrebatadora da batalha do bem contra o mal. Ela é contada através de uma antologia de curtas de animação sobre a vida de um Loc-Nar, que é a personificação do mal absoluto no universo. O filme é baseado livremente na revista francesa Heavy Metal.

Quando – Hoje, às 18h

Onde – Auditório Cesma (Rua Professor Braga, 55)

Quanto – Entrada franca

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

RENATO MIRAILH E PEDRO MONTI

MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800

JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 10

Sessão de cinema comemora 20 anos de Pokémon

>> Próximas atrações do Theatro

RECITAL BARULHO BOM

Professores e alunos apresentam uma pequena parte do trabalho desenvolvido na escola de música. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Amanhã, às 19h30min. Ingressos: R$ 30 (antecipado), R$ 20 (sócios e meia-entrada); R$ 40 (público geral)

MOSTRA CENTENARISTA DE DANÇA "ETHOS"

Espetáculo de dança do Instituto Metodista Centenário. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 15 de novembro, às 10h e às 20h30min. Ingresso: R$ 15 (meia entrada), R$ 15 (antecipado) e R$ 30 (geral)

O CULTO AFRO

Espetáculo musical busca trazer à cena a importância da negritude na edificação sociocultural do mundo e conta de onde veio, por onde passou e onde está o negro no Rio Grande do Sul. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 16 de novembro, às 20h30min. Ingresso: R$ 10 (meia entrada), R$ 15 (sócios) e R$ 20 (geral)

Foto: Divulgação / Divulgação

MOSTRA MUSICAL DA EMAET

Mostra didática dos cursos de música da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 17 de novembro, às 20h30min. Entrada franca

Vote e ajude a escolher quem merece ir ao camarim de Jorge e Mateus em Santa Maria

ENTRE CONTOS DE FADAS

Neste espetáculo de dança, embarque junto com o anti-herói João numa incrível aventura! Após receber um terrível feitiço da bruxa malvada, João fica preso Entre Contos de Fadas. Ele contará com a ajuda da fada madrinha e outros personagens para tentar compreender que o imaginário faz parte do mundo real. Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 18 de novembro, às 20h. Ingresso: R$ 15 (sócios e meia entrada), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (geral)

NO IMAGINÁRIO DOS SONHOS

Linda e Dinho passam a conviver com os excêntricos moradores da distante aldeia dos sonhos através de uma história contada pela vovó. Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 19 de novembro, às 19h. Ingresso: R$ 10 (antecipado infantil), R$ 15 (antecipado adulto), R$ 15 (infantil no dia) e R$ 20 (adulto no dia)