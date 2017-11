Novelas: Clara abandona Gael em 'O Outro Lado do Paraíso'

Tramas 13/11/2017 | 17h25 Atualizada em

Cícero pede o divórcio a Josefina e conta que tem outra família, ignorando a paternidade de Benê em Malhação. Em Portugal, Delfina confirma sua denúncia anônima contra o convento de Irmã Imaculada em Tempo de Amar. Lourenço conta a Eric que não foi Athaíde quem cortou os freios do carro de Mirella e revela que o empresário e a filha correm risco de morte em Pega Pega. Clara se divorcia de Gael em O Outro Lado do Paraíso. Confira o resumo completo desta semana das novelas:

Segunda, 13 de novembro

Benê afirma a Keyla que não quer falar sobre a volta de seu pai. Benê mostra sua nova música para as amigas e conta como a compôs. Keyla insiste para que Benê desabafe sobre seu pai, e a menina conta como ele entrou em contato com Josefina. Benê e Julinho falam sobre suas memórias do pai. Lica se comporta de forma alterada. Cícero pede o divórcio a Josefina e conta que tem outra família, ignorando a paternidade de Benê. Julinho impede que Benê escute Cícero maldizendo a irmã. Tina, Keyla, Ellen e Lica discutem entre si e Benê se desespera. Keyla descobre que Lica beijou Deco. Roney e Josefina se preocupam com a briga das amigas. As meninas decidem desfazer sua amizade.

Terça, 14 de novembro

Benê sofre com a briga entre suas amigas e Josefina conforta a filha. Keyla confronta Deco, que decide antecipar sua viagem para a Europa. Deco alerta Keyla sobre o estado de Lica. Tina diz a Mitsuko que deseja ir para o Japão. Ellen se irrita com dois rapazes mal-educados no metrô. Marta decide fazer terapia de família com Lica. Ellen confirma que Fio beijou Samantha e pede um tempo ao menino. Cícero se despede de Julinho e Benê. Keyla conta sobre a briga das amigas para Tato, e afirma que precisa passar um período sozinha com Tonico. Anderson tenta falar com Tina. Roney sugere que Keyla viaje para a casa de sua avó. Ellen parte para a Campus Fest com Jota e Juca. Lica vai para Paris com Marta.

Quarta, 15 de novembro

Tato e Roney comentam sobre o fraco movimento da lanchonete no período de férias e sentem falta de Keyla e Tonico. Guto visita Benê e diz que está fazendo terapia. Benê aceita se consultar com Renata. Há uma passagem de tempo. Benê diz estar gostando das sessões com Renata. Das Dores e Nena exigem que Anderson se esforce para se recuperar da tristeza pela viagem de Tina. Fio começa a trabalhar no salão de K2. K1 conta para K2 sobre a viagem com MB. Noboru comenta com Mitsuko que não sabe se Tina está feliz no Japão. Ernesto começa a trabalhar no Cora Coralina. A mãe de Juca conta a Bóris que o filho mudará de escola. Dóris convida Bóris para substituir uma professora no Cora. Clara marca um encontro com Felipe. Guto convida Benê para uma viagem de apresentação musical.

Quinta, 16 de novembro

Benê aceita o convite de Guto e avisa a Josefina que vai para o Rio de Janeiro. Julinho alerta a mãe sobre a viagem de Benê. K2 convida Tato para viajar. Bóris se anima com suas aulas voluntárias no Cora Coralina. Renata aconselha Josefina a permitir a viagem de Benê com Guto. K2 afirma a K1 que conseguirá dinheiro para suas férias com Tato, e a amiga se preocupa. Anderson decide retomar os estudos e Dóris comemora. Clara e Felipe relembram sua época de namoro. Roney se acidenta e conta para Josefina que possui uma placa metálica na cabeça. K1 vai com MB a Campos do Jordão. K2 furta o dinheiro do salão da tia e compra passagens para suas férias com Tato. Malu e Edgar apresentam a investidores as mudanças na estratégia do Colégio Grupo. Benê parte para o Rio de Janeiro com Guto, e Josefina fica apreensiva. Benê e Guto se dão as mãos durante a viagem.

Sexta, 17 de novembro

Guto admira Benê. Malu convence Clara a voltar para casa com ela e Leide se impressiona com a falsidade da professora. Benê se encanta com o Rio de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2 disfarça. Décio estranha o jeito de Benê e questiona Guto sobre a capacidade da menina. Tato livra K2 da represália de Valdirene, mas repreende a namorada. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão. A apresentação de Benê e Guto é um sucesso. Luís e Malu discutem por causa de Clara. Benê e Guto se beijam.

Segunda, 13 de novembro

Em Portugal, Delfina confirma sua denúncia anônima contra o convento de Irmã Imaculada. José Augusto sonda Angélica sobre Tereza. Fernão seduz Tereza, mas Firmino resgata a moça. Fernão provoca Guiomar e Moniz. Tereza confessa a José Augusto que gostaria de se casar com Fernão. Em São Vital, Vicente e Maria Vitória falam com Padre Orlando sobre Inácio. No Rio, Celeste Hermínia volta para casa. Pepito trata do pagamento de Alzira com François, e Balbina se preocupa. Lucinda exige que seu casamento com Inácio seja discreto. Celina se aproxima dos ideais políticos de Otávio e Artur. Edgar lamenta com Nicota sobre seu afastamento de Olímpia. Teodoro cobra de Lucerne o paradeiro de Maria Vitória. Vicente diz a Maria Vitória que acredita que Inácio está vivo. Olímpia retorna ao Rio de Janeiro. Irmã Assunção encontra Maria Vitória.

Terça, 14 de novembro

Quarta, 15 de novembro

No Rio, Irmã Assunção revela a Maria Vitória que José Augusto resgatou Mariana. Odete sofre e Conselheiro a conforta. Inácio comenta com Lucinda seu desconforto com Gregório. Irmã Assunção promete a Maria Vitória que entregará a carta dela a José Augusto. Helena pensa em trabalhar no empório de Geraldo. Otávio corteja Natália e Tomaso se incomoda. Balbina cobra de Bernardo que assuma Pepito como filho. Celina e Artur se beijam. Em Morros Verdes, Delfina é dura com Tereza. No Rio, Lucerne orienta Pé de Cabra a seguir Felícia. Reinaldo questiona Inácio sobre seus sentimentos por Lucinda. Em Portugal, Padre Lúcio conta a Henriqueta que Inácio se casará no Brasil e lhe passa o endereço do rapaz. Henriqueta expulsa Fernão da Quinta. No Rio, Olímpia é hostil com Edgar. Reinaldo passeia com Eunice e Bernardo os observa. Em Portugal, o convento de Irmã Imaculada é fechado pela Guarda e Delfina comemora.

Quinta, 16 de novembro

Irmã Imaculada e as outras freiras são banidas de Portugal. José Augusto percebe o olhar rancoroso de Irmã Imaculada para Delfina e desconfia. No Rio, Geraldo contrata Helena para trabalhar no empório. Lucinda escolhe seu vestido de casamento no ateliê de Paula. Em Portugal, José Augusto descobre que Maria Vitória vendeu seu medalhão para viajar ao Brasil e deduz que a filha embarcou usando outro nome. Maria Vitória pede que Vicente a leve novamente para São Vital. Lucinda conta a Inácio que guarda uma caixa com as cinzas mortuárias de Dalva. Celeste contraria as recomendações de Reinaldo e ensaia para seu recital. José Augusto decide resgatar Maria Vitória no Brasil. No Rio, Lucerne visita o asilo que apoia. Olímpia confessa a Celina que sente falta de Edgar. Felícia percebe que está sendo seguida e despista Pé de Cabra. Maria Vitória cai na armadilha de Gregório e Lucinda e conclui que Inácio morreu no incêndio do paiol em São Vital. Lucinda entrega as supostas cinzas mortuárias de Inácio a Maria Vitória.

Sexta, 17 de novembro

No Rio, Maria Vitória se desespera com a notícia de Lucinda e Vicente apoia a moça. Pé de Cabra é despistado por Felícia. Felícia visita Helena e Natália e diz que gosta de viver no cabaré. Vicente comenta com Geraldo que investigará a suposta morte de Inácio. Emília desconfia quando Vicente procura Lucinda. Lucinda incentiva Vicente a assumir seu amor por Maria Vitória. Em Morros Verdes, Guiomar passa mal e se surpreende com a preocupação de Fernão. José Augusto questiona Delfina sobre a autoria da denúncia ao convento. No Rio, Celeste garante a Artur que fará seu recital. Alzira lamenta ter de vender seus vestidos e Balbina sugere que Pepito a ajude. Bernardo comenta com Teodoro sobre o romance de Reinaldo e Eunice, e o deputado decide usar o fato contra o médico. Conselheiro presenteia Celeste com uma joia. Inácio confronta Gregório sobre a caixa com as cinzas de Dalva. Em Morros Verdes, Delfina pede que José Augusto a leve para o Brasil.

Sábado, 18 de novembro

Em Morros Verdes, José Augusto recusa o pedido de Delfina e afirma que, em sua ausência, a governanta tomará as decisões sobre a Quinta. Moniz insiste para Fernão desistir de Tereza. Fernão confronta Macário. No Rio, Inácio convence Lucinda a acompanhá-lo ao recital de Celeste. Teodoro usa o chargista Criptus para prejudicar Reinaldo. Lucinda inventa uma desculpa para Inácio sobre a caixa com as cinzas de Dalva. Incentivado por Nicota, Edgar marca um encontro com Olímpia. Bernardo lamenta por Alzira ter de vender seus vestidos. Alzira e Bernardo zombam dos ideais políticos de Celina. Pepito é enérgico com François e Bernardo aprova. Maria Vitória decide voltar para Portugal. Em Morros Verdes, Angélica e Henriqueta escrevem uma carta a Inácio. Fernão pede que Angélica entregue um bilhete para Tereza. No Rio, Edgar abre uma correspondência de Matias para Olímpia e os dois discutem. Eunice é agredida e Celeste se revolta. Vicente declara que irá a Portugal com Maria Vitória.

Segunda, 13 de novembro

Maria Pia avisa a Athaíde que acionou o advogado para libertá-lo da cadeia. Lourenço concorda em ajudar Eric. Arlete diz a Júlio que Pedrinho o convidou para a inauguração da loja. Antônia substitui Nina na proteção policial a Arlete. Maria Pia chama Malagueta para dormir com ela em sua casa. Eric conta a Luiza que Lourenço irá ajudá-lo na investigação sobre o passado de Athaíde. Eric não gosta da presença de Júlio em seu hotel e o filho de Arlete decide deixar a inauguração da loja de Pedrinho. Pedrinho pede a Sandra Helena que não apareça mais no Carioca Palace. Lígia sai do hospital e se recusa a visitar Athaíde. Lourenço conta a Eric que não foi Athaíde quem cortou os freios do carro de Mirella e revela que o empresário e a filha correm risco de morte.

Terça, 14 de novembro

Eric comenta com Lourenço que desconfia de que Athaíde possa estar protegendo alguém. Athaíde sai da cadeia. Júlio e Antônia se beijam, e a policial confessa ao rapaz que não consegue esquecê-lo. Luiza conta a Eric que Malagueta convidou Maria Pia para ir até sua casa. Lígia demonstra a Athaíde que tem medo de que algo de ruim lhe aconteça. Flávio aconselha Douglas sobre como tratar Gabriel. Antônia confessa a Domênico que beijou Júlio e os dois decidem dar um tempo na relação. Eric promete a Bebeth que irá à estreia da peça teatral de Borges. Eric e Luiza se preparam para seguir Malagueta e descobrir se existe relação entre ele e Maria Pia.

Quarta, 15 de novembro

Sandra Helena se orgulha por Aníbal estar trabalhando no táxi. Athaíde arma com Timóteo de culpar Eric pelos crimes cometidos por eles. Antônia propõe que Domênico vá morar com ela. Luiza impede que Eric invada o apartamento de Malagueta. Nelito deixa claro para Antônia que não gostou de saber que Domênico irá morar com eles. Maria Pia mente para Eric, dizendo que passou a noite com amigas. Douglas deixa Nelito ocupar o quarto que era de Cristóvão. Expedito diz ao delegado que recebeu uma denúncia sobre o encontro de Timóteo com o mandante da morte do perito. Pedrinho questiona Athaíde se estava tendo um caso com Mirella. Timóteo entrega um envelope para Eric. Antônia encontra as identidades do perito e de sua mulher no envelope em posse de Eric.

Quinta, 16 de novembro

Athaíde comemora ao saber que Eric foi preso. Júlio fica surpreso quando Nelito lhe conta que Antônia irá morar com Domênico. Luiza pede ajuda a Lourenço para livrar Eric da cadeia. Eric diz à Polícia que foi vítima de uma armadilha. Sergio avisa a Eric que o caso da Mirella será reaberto. Eric pede a Luiza que fique atenta a Malagueta e Maria Pia. Sandra Helena promove uma festa em sua casa. Sabine vislumbra a possibilidade de ter a guarda de Bebeth com a prisão de Eric. Luiza e Pedrinho contam a Bebeth sobre a prisão de Eric. Sabine aconselha Malagueta a visitar Eric. O juiz nega o habeas corpus solicitado por Eric. Antônia avisa a Eric que ele será transferido para o presídio. Expedito questiona Malagueta sobre Timóteo.

Sexta, 17 de novembro

Malagueta diz à polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela a Sandra Helena e Agnaldo que tem uma gravação comprometedora de Malagueta. Neide comenta com Prazeres que Athaíde pode querer se vingar de Arlete. Malagueta confessa a Maria Pia que teme que Timóteo fale de Mônica para a polícia. Eric conta a Luiza sua ideia para investigar Maria Pia. Luiza sugere que Douglas está se afeiçoando a Gabriel. Evandro visita Mônica no orfanato e estranha a frieza da mulher. Malagueta descobre que Mônica tem um filho. Júlio pergunta a Domênico se Antônia lhe contou que ele e a policial ficaram juntos.

Sábado, 18 de novembro

Júlio afirma a Domênico que ele não merece Antônia. Malagueta conclui que o filho de Mônica também é seu filho. Dom acusa Sabine de prejudicar as pessoas para conseguir o que deseja. Eric pede ajuda a Sandra Helena. Malagueta conta a Maria Pia que tem um filho com Mônica e que irá resgatá-lo do orfanato. Dom deixa claro a Tânia que a relação entre eles acabou. Sandra Helena convida toda a vila para a festa em sua casa. Timóteo diz a Antônia que agiu a mando de Eric. Pedrinho fica arrasado ao receber uma citação da Receita Federal. Dom avisa a Luiza que Sabine quer que ela participe de uma reunião da empresa. Usando um disfarce, Mônica liberta Timóteo da cadeia.

Segunda, 13 de novembro

Clara expulsa Gael de casa. Renato não aceita a proposta de Sophia. Sophia convence Gael a se manter longe de Clara. Clara pede ajuda a Renato e abandona Gael. Samuel passa a noite com Suzy. Renato leva Clara para a casa de Josafá. Natanael vê Duda perto de sua casa e se enfurece. Um homem leva Elizabeth/Duda para casa e a rouba. Natanael planeja o desaparecimento da ex-nora. Bruno pensa em Raquel. Gael descobre que Clara saiu de casa. Renato leva Mercedes até Clara. Samuel marca um encontro com um rapaz. Nádia e Gustavo ameaçam Bruno para ele esquecer a ideia de se casar com Raquel. Natanael planeja o sumiço de Elizabeth/Duda. Gael implora que Clara volte para casa e Lívia alerta a cunhada.

Terça, 14 de novembro

Lívia faz uma proposta para Clara e Gael. Nádia afirma que Bruno não se casará com Raquel. Samuel dispensa Suzy e se encontra com um rapaz. Adinéia pede que Samuel se case com Suzy. Elizabeth/Duda pede carona em um posto de gasolina. Lívia confidencia a Clara que está grávida. Duda abre uma conta em um banco e assume de vez a nova identidade. Nádia se surpreende ao perceber que Bruno viajou. Clara e Gael viajam juntos. Lívia acredita que conseguiu engravidar, mas é alarme falso. Samuel convida Suzy para jantar. Lívia se enfurece quando Renato pergunta por Clara. Sophia afirma a Amaral que terá as esmeraldas quando seu neto nascer. Samuel pede Suzy em casamento. Bruno procura Raquel e a Mãe, líder do quilombo, lhe dá um ultimato. Lívia revela a Clara que não pode ter filhos e afirma à cunhada que também será a mãe de seu sobrinho.

Quarta, 15 de novembro

Lívia se muda para a casa de Gael e Clara estranha o seu comportamento. Bruno volta para casa arrasado e Nádia o protege. Mãe incentiva Raquel a vender as peças de capim dourado na cidade para seu sustento. Duda se estabelece em uma cidade praiana. Raquel vende as peças de artesanato nas lojas do aeroporto. Clara chama Raquel para ser a babá de seu filho, mas Lívia discorda. Leandra se insinua para o sócio misterioso do bordel. Lívia descobre os planos de Sophia e faz uma proposta para a mãe. Mercedes diz a Renato que o filho de Clara precisa nascer. Lívia ajuda Clara. Um pescador tenta se aproximar de Duda. Lívia e Clara compram roupas para o bebê. Samuel compra sua aliança de casamento. Clara procura por Mercedes. Chega o dia do casamento de Samuel e Suzy. Sophia prende Estela e Rosalinda no quarto para impedir que a filha vá à festa. Tônia faz o parto de Clara, que sofre complicações após o nascimento do bebê.

Quinta, 16 de novembro

Renato é chamado às pressas no hospital e Gael implora para que ele salve Clara. Lívia se preocupa com o bebê e segue a enfermeira até o berçário. Estela chega ao hospital e Sophia não gosta. Renato salva a vida de Clara e Sophia se lamenta para Amaral. Lívia não deixa Clara segurar o filho. Duda estranha ao ver Tenório ao seu lado na cama ao acordar. Samuel se aconselha com Inácio. Renato examina Clara e Lívia sente ciúmes. Duda sai para pescar com Tenório e seus amigos. Clara e Gael aceitam a sugestão de nome que Sophia dá para o bebê, Tomaz. Josafá e Mercedes conhecem a criança. Lívia recusa a benção de Mercedes, que não tem bom pressentimento ao conhecer a filha de Sophia. Gael pede para Lívia sair de sua casa. Nádia conhece Tônia e comenta com Gustavo que deseja apresentá-la para Bruno. Bruno encontra Raquel. Nicácio e Ivanilda aconselham Clara a tomar cuidado com Lívia. Lívia volta para a casa da mãe e Sophia a questiona sobre sua proposta.

Sexta, 17 de novembro

Lívia afirma que ajudará Sophia a separar Clara e Gael. Bruno tenta se reaproximar de Raquel. Tenório observa o dinheiro que Duda tem guardado. Samuel mente para não dormir com Suzy e começa a conversar com um rapaz pela internet. Nádia ouve Bruno declarar seu amor por Raquel para Diego. Laura tem uma crise de choro ao ver um desenho e Lorena se preocupa. Clara ganha um celular de Lívia e conta para Gael. Tenório pede para Danilo não contar para Duda que ele é casado. Gustavo decide cortar a mesada de Bruno. Nádia exige que Gustavo impeça Bruno de vender sua motocicleta. Lívia marca um encontro com Renato na casa de Gael. Mercedes tem um pressentimento com Clara e conta para Josafá. Gael chega em casa e encontra Renato conversando com Clara.

Sábado, 18 de novembro

Clara vai para a delegacia com Gael e Vinícius avisa a Sophia, que providencia um habeas corpus para o filho. Clara registra queixa contra Gael. Renato se surpreende com o jeito como Lívia cuida de Tomaz. Sophia leva Gael para casa. Gustavo e Diego não gostam do jantar que Nádia prepara para Tônia. Bruno e Raquel pensam um no outro. Tenório tenta descobrir a origem do dinheiro de Duda. Vinícius recebe um presente de Sophia. Gael tenta falar com Clara, mas Lívia o impede. Clara avisa a Josafá que irá se separar. Sophia apoia a separação de Gael e Clara. Zildete sonda Leandra sobre o sócio do bordel. Bruno descobre que Nádia e Gustavo o impediram de vender sua motocicleta e desabafa com Tônia. Raquel afirma à líder do quilombo que deseja esquecer Bruno. Tenório propõe um negócio para Duda. Lívia toma conta de Tomaz. Sophia faz uma proposta a Clara.