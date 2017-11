Natal em Santa Maria tem árvore falante, fonte de desejos e até a Galinha Pintadinha

Programação 18/11/2017 | 11h30 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM / New Co DSM

Sabe aquela sensação de que o ano passou muito rápido? E essa impressão fica ainda mais evidente quando observamos que, aos poucos, as casas, os estabelecimentos comerciais e a cidade vão ganhando luzes, árvores repletas de enfeites, shoppings com a presença do Bom Velhinho, guirlandas e as tradicionais músicas natalinas.

Faltando pouco mais de um mês para a celebração do nascimento do Menino Jesus, o clima natalino já pode ser sentido na cidade. Apesar da prefeitura ainda não ter revelado a programação do Viva o Natal, evento oficial do município, o público tem encontrado alternativas para viver o clima natalino. Quem ganha são os shoppings, que investiram alto em suas decorações e nas programações especiais. De imediato, o público tem correspondido.

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A PROGRAMAÇÃO COMPLETA