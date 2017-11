Música sertaneja e mais 10 opções para curtir a quinta em Santa Maria

Agenda 15/11/2017 | 20h00 Atualizada em





O sertanejo universitário vai tomar conta da pista do Kasarão On Stage, nesta quinta-feira. Douglas Braga comanda a tradicional Quinta da Favorita na casa. O músico santa-mariense vencedor do concurso 100% Safadão, do programa Raul Gil, do SBT, sobe ao palco do Kasarão para apresentar os sucessos do momento. Quem também anima a noite é o DJ residente do local, Dodo.

Quando _ Hoje, às 23h

Onde - Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias)

Quanto - de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

GABRIEL ALMEIDA + DR. JONES - Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingresso: de graça (até 22h) e R$ 10 (a partir das 22h)

SAMBA EM COMCERVA - Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

TUDO DI BOM + KARIN SPEZIA - Pagode e eletrônica. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

BATATA - Pop rock. Ponto de Cinema (R. Ângelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 10

RAQUEL TOMBESI - Sertanejo. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

VITOR TREVISAN - Pop rock e MPB. Vaca Profana (R. Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 5

ESPECIAL LEGIÃO URBANA E PARALAMAS DO SUCESSO - Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 10

O CULTO AFRO - Espetáculo musical busca trazer à cena a importância da negritude na edificação sociocultural do mundo e conta de onde veio, por onde passou e onde está o negro no Rio Grande do Sul. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h30min. Ingresso: R$ 10 (meia entrada), R$ 15 (sócios) e R$ 20 (geral)

MINIARTE MODA/FASHION - 109 obras de artistas da Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Holanda, Hungria, Irlanda, México e Rússia fazem parte do 29º Intercâmbio Internacional de Miniarte Moda/Fashion. Apusm (Av. Nossa Senhora das Dores, 791). De segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Até 30 de novembro. Entrada franca