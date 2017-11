Mostra de dança e mais 4 opções para curtir a quarta em Santa Maria 

Agenda 14/11/2017 | 21h29 Atualizada em

Foto: Juliano Mendes / Divulgação

"XII Mostra Centenarista de Dança Ethos"

Neste feriado os alunos do colégio Centenário e da Faculdade Metodista não param. Cerca de 149 bailarinos sobem no palco do Theatro Treze de Maio para apresentar a XII Mostra Centenarista de Dança Ethos. Neste ano, a temática abordada será o comportamento animal e sua relação com o homem. Dirigido e coreografado por Alline Fernandez o público vai poder contar com duas sessões , às 18h e às 20h30min.

Quando – Hoje, às 18h e às 20h30min

Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

Quanto – R$ 15 (meia entrada), R$ 15 (geral, antecipado) e R$ 30 (geral, na hora)

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

GABRIEL ALMEIDA + JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. Quarta Drink. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 23h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 21h. Ingresso: R$ 18

Sócios do Clube do Assinante podem assistir de graça 'Liga da Justiça'

PREMIER HOUSE BRASILEIRA

Dj Juliana Druzian + Estevan Pereira. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15 (entrada vale um drink especialmente desenvolvido pelo Barman da casa)

DAMA DE HONRA

Rock. Zeppelin Bar Santa Maria (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 12