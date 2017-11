Monumentos centrais de Santa Maria sofrem com a falta de manutenção

Patrimônio 16/11/2017 | 10h01 Atualizada em





Busto em homenagem ao Cel. Niederauer ainda não retornou ao local de origem Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Milhares de pessoas circulam, diariamente, pela Avenida Rio Branco, no centro de Santa Maria. Os mais atentos notaram uma ausência, desde o fim de setembro, que deixou a paisagem do local diferente. O busto em homenagem ao Coronel João Niederauer Sobrinho, que deveria estar no alto do monumento erguido no canteiro central, entre o Paradão e o prédio da antiga Sociedade União dos Caixeiros Viajantes (SUCV), não está lá.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o busto estava solto e, por precaução, teve que ser retirado. A previsão era que fosse recolocado na semana seguinte. Porém, mais de 45 dias depois do sumiço de Niederauer, a peça continua aguardando a chegada de uma cola especial para ser recolocada em seu lugar.

Ainda dá tempo de votar e escolher quem vai conhecer Jorge e Mateus

Depois de verificar o estado das esculturas artísticas do Coração do Rio Grande, em março deste ano, e de descobrir que uma a cada três estavam depredadas, o Diário lança o olhar, agora, para esses monumentos. Na terça-feira, a equipe de reportagem visitou 23 obras em forma de bustos, esculturas, placas e obeliscos que fazem alusão às mais diferentes personalidades e comemorações. Dessas, 13 estão localizadas na Avenida Rio Branco, sete na Praça Saldanha Marinho e três em outros pontos da cidade.

No Centro, além da ausência de Niederauer, outra obra precisa de restauração e reparos especiais. Trata-se do busto do General San Martín, homenagem da cidade aos 181 anos da independência dos hermanos argentinos, localizado na Praça Saldanha Marinho. Além de suja, a obra está descascada, sendo a mais danificada entre os bustos localizados no Centro.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Música sertaneja e mais 10 opções para curtir a quinta em Santa Maria

De forma geral, as estruturas das outras obras estão em bom estado de conservação, porém, sujas e com marcas de ação do tempo. Apesar da falta de manutenção, um fato chama a atenção. Nenhum dos monumentos visitados tem sinais de vandalismo. Eles não estão pichados, pintados ou quebrados.

OUTROS MONUMENTOS

Além dos bustos do Centro, outros monumentos estão espalhados pela cidade, como O Idealista, do artista peruano, radicado no Coração do Rio Grande, Juan Amoretti. A obra de 14 metros, inspirada na figura mitológica de Ícaro, foi produzida para celebrar a 25ª edição da Feisma e, posteriormente, foi transformada em monumento, localizado no Trevo de Schoenstatt. Atualmente, a obra está danificada. A asa direita está quebrada.

O Idealista está com a asa direita quebrada, segundo a Cacism responsável pela obra ela será restaurada Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

A assessoria de imprensa da Câmara de Comércio e Indústria de Santa Maria (Cacism), responsável pela manutenção do monumento, disse já estar ciente sobre o dano ocorrido na última tempestade e, segundo ela, assim que possível, vai restaurar a obra.

VÍDEO: a impressão de quem viu a pré-estreia de 'Liga da Justiça'

Entre os monumentos mais recentes, o helicóptero em homenagem À Força Aérea, inaugurado em dezembro do ano passado, na rotatória da BR-158, único dos visitados que não tem nenhuma placa ou dado de identificação.

Já o Gaúcho, produzido pelo artista Paulo Roberto Christo, a partir de metal reciclado, instalada na rótula da Medianeira, está em bom estado de conservação e identificado.

IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO

De acordo com o arquiteto e pesquisador José Antonio Brenner, a maior parte dos bustos é produzida em bronze e são obras de extrema importância para a cidade. Segundo ele, o monumento do coronel é o mais relevante e, também, o mais antigo. Ele foi produzido em 1922, pelo escultor português Rodolfo Pinto Couto, em Florença, e foi pago pela comunidade santa-mariense.

Sandro e Cícero vão abrir a programação do Natal em Santa Mari a

A data da inauguração do monumento seria no dia 7 de setembro daquele ano, porém, chovia muito na ocasião e a cerimônia teve que ser adiada para o dia 10, conta o pesquisador. Nos últimos anos, o monumento acabou sofrendo com a ação de vândalos.

– Em 2012, durante as obras de revitalização da Avenida Rio Branco, a meu pedido, o monumento foi elevado para lhe dar o merecido destaque. Mas, foi nesse mesmo ano, que a coroa de folhas de acantos e louros, foi furtada – relembra o pesquisador.

Primeiro patrono da Feira do Livro de Santa Maria, o poeta Felippe d'Oliveira também possui um busto na Praça Saldanha Marinho Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Outro busto importante e que deveria ser mais valorizado, em função de sua história, conforme Brenner, é a homenagem ao poeta Felippe d’Oliveira, primeiro patrono da Feira do Livro de Santa Maria.

– O escultor foi Victor Brecheret, artista que introduziu o modernismo. Não é qualquer município que tem uma obra dessas. E a herma foi uma doação da Sociedade Felippe D’Oliveira, lá do Rio de Janeiro, em 1935 – diz o arquiteto.

Sócios do Clube do Assinante podem assistir de graça 'Liga da Justiça'

Para o pesquisador, é necesária uma ação de conservação mais eficaz. Além disso, que exista uma preocupação do poder público e, até mesmo, da comunidade santa-ma riense em conhecer e reconhecer estas ferramentas de memória.

– Tem que conservar, mas também tem que ter os dados muito claros para as pessoas, com informações do monumento. Porque eles foram feitos para marcar um determinado período da história – conclui.

E A MANUTENÇÃO?

Criado por meio da Lei Municipal 3999/96, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Santa Maria (Comphic) é o órgão responsável pela proteção do patrimônio histórico e cultural da cidade. Seu objetivo é resguardar o patrimônio local e a manutenção de elementos materiais e imateriais com importância para a cidade, como por exemplo, edificações, monumentos, tradições e festividades.

Dois novos filmes estreiam nos cinemas em Santa Maria

Porém, segundo o presidente do conselho, o professor e coordenador do curso de arquitetura da Unifra, Francisco Queruz, não há, em Santa Maria, uma política pública voltada à conservação destes bens, nem um registro em que seja possível ter acesso a todos os dados referente aos monumentos. Segundo ele, na prática, o conselho não tem o poder de decidir sobre estas ações.

– O conselho não tem poder decisório, o que nós fazemos é sugerir que ações sejam tomadas, a fim de que alguma coisa seja feita. Mas sempre que recebemos algo sobre o patrimônio, gente encaminha para a Secretaria de Cultura. Há muito tempo não há uma manifestação do poder público quanto à situação dos monumentos – afirma o presidente.

A secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Marta Zanella, conta que ainda não existe um setor dedicado ao restauro e tratamento dessas obras. De acordo com ela, com a recente eleição do Conselho Municipal de Política Cultural e seus suplentes será possível pensar em ações desta natureza.

44 bandas vão subir ao palco do 11º Morrostock em dezembro

O Patrimônio Histórico elegeu uma representante que, assim como os demais setores, deve elaborar e aprovar diretrizes gerais do Plano de Cultura e acompanhar sua execução, além de fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos, e fiscalizar as políticas públicas de cultura.

– Ainda estamos fazendo o regimento interno do conselho. Então é tudo muito novo, mas a partir de agora, vamos discutir com eles as atividades daqui pra frente, para preservarmos o que temos, precisamos ter um cuidado muito grande – explica.