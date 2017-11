Maioria de bares e boates cumpre a lei e cobra ingresso sem distinção de gênero 

Cultura 03/11/2017 | 11h01 Atualizada em

"Direito do consumidor. Diferenciação de preços entre homens e mulheres. Afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da isonomia. Prática comercial abusiva. Utilização da mulher como estratégia de marketing que a coloca em situação de inferioridade". Essa é a ementa da nota técnica elaborada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), divulgada em 3 de julho. Ela explica o porquê da ilegalidade do valor diferenciado em eventos, bares e restaurantes.

Após um mês de adequação, desde agosto, os estabelecimentos deveriam se adequar à recomendação e cobrar o mesmo valor para homens e mulheres. Quatro meses depois da divulgação da nota, a realidade já é diferente em Santa Maria. A maioria das baladas atendeu à recomendação do Ministério da Segurança Pública. O Diário pesquisou o valor do ingresso de oito festas realizadas no último sábado, dia 28 de outubro, e apenas uma boate manteve o preço diferenciado para ingressos masculinos e femininos.

De acordo com a coordenadora do Procon em Santa Maria, Márcia Moro, a nota é embasada no Código do Consumidor, que prevê tratamento igual para homens e mulheres, salvo para quem tem direito à meia-entrada nos estabelecimentos. Para ela, é louvável que muitos proprietários tenham atendido às recomendações descritas na nota técnica.

– Nós entendemos que as empresas que estão cumprindo a recomendação o fazem em respeito ao consumidor. Seguindo a orientação do Procon local e da própria secretaria, tendo como princípio a harmonização das relações de consumo – acredita Márcia.

Segundo o sócio do Aruna Club Matheus Brum, antes mesmo de a nota ser divulgada, a direção da casa já pensava em igualar o preço dos ingressos.

– Nós trabalhamos com o valor do ingresso unissex e nunca nos chegou reclamação. Até porque nós íamos mudar, independentemente da nota técnica. Os clientes continuaram frequentando a casa, nada mudou – afirma.

ONDE RECLAMAR

A coordenadora explica que é importante existir um diálogo entre os clientes que se sentirem lesados e os proprietários desses estabelecimentos, e que caso isso não seja o suficiente, o consumidor poderá contatar o Procon pelo telefone (55) 3217-1286. Em caso de denúncia, o estabelecimento poderá ser notificado e até multado, diz Márcia.

–É isso que se chama harmonizar relações de consumo. Educar e orientar o fornecedor é nossa obrigação, e as principais são proteger e defender o consumidor – finaliza.

Por enquanto, não há fiscalização em Santa Maria, pois, segundo Márcia, os Procons do Brasil aguardam a decisão de ações judiciais movidas pelas associações de bares e restaurantes das cidades de São Paulo e Florianópolis. Elas pedem a autorização para seguir cobrando valores diferentes.

– Estamos aguardando a decisão do Judiciário paulista, mesmo sendo referente somente ao âmbito daquele Estado, o resultado vai balizar as atitudes e atividades futuras em relação ao assunto. Mas nada nos impede de fiscalizar, notificar e até mesmo lavrar autos de infração – conclui.

ASSOCIAÇÃO DISCORDA

O presidente da Associação de Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, Marcos Fank, não concorda com a recomendação da nota técnica por entender que o Ministério da Justiça e Segurança não pode ter poder sobre esse tipo de assunto, que, para ele, diz respeito apenas à política de funcionamento de cada estabelecimento.

– Nós não recebemos nenhuma notificação do Procon ainda quanto a este imbróglio. E estamos deixando os empresários com toda a liberdade. Pois acreditamos que essa interferência é, no mínimo, descabida, pois estão querendo se intrometer em algo que é uma opção dos estabelecimentos – enfatiza Fank.

COBRANÇA DIFERENCIADA

O sócio-proprietário do Kasarão On Stage Roberto Bozzetto explica que a casa continuou trabalhando com valores diferenciados depois de receber a orientação da assessoria jurídica do estabelecimento. E, por enquanto, não tiveram problemas com os clientes nesse sentido.

– Primeiro, fomos ver essa situação dos ingressos com o jurídico e fomos orientados a continuar com o valor promocional. Esses ingressos são subsidiados pelos patrocinadores da festa. E nós nunca tivemos problema nenhum com isso – comenta.

O mesmo ocorre com o Lanterna Verde, outro estabelecimento que trabalha com lista promocional feminina. Segundo o gerente de mídias e marketing do Lanterna, Délbio Leal, foi feita uma pesquisa com os clientes, e a maioria disse não ter problema com a diferenciação.

– A gente não aderiu à nota porque fizemos uma pesquisa em agosto, e 95% disseram não ter problema com os valores. Mas, caso isso ocorra, nós vamos conversar, tranquilamente, com o nosso cliente e, se virar lei, com certeza, nós vamos nos adequar – avalia o gerente.

O QUE PENSAM OS FREQUENTADORES

Entre os consumidores, as opiniões divergem em relação ao assunto. Confira:

"Eu acho que deveria ser igual e eu não vejo outra função que não seja atrair mais mulheres para os lugares. Eu não me importo de pagar o mesmo que eles. De outro jeito, eu me sinto usada".

Larissa de Lima Meirelles Nunes, 20 anos, estudante

"Eu não me sinto prejudicado, não vejo problema nenhum. Mas, da parte das mulheres, pode ser que elas não gostem, principalmente dentro da luta por igualdade".

Endriw dos Santos Carvalho, 20 anos, estudante

"Eu nunca fui à festa porque era mais barato para mulheres. Nunca achei legal. Eu sou a favor da igualdade de gênero".

Suelen Lopes, 26 anos, estudante

"Se tudo é cobrado igual, acho que isso também teria que ser".

Ana Schlosser, 20 anos, estudante

"Eu não me sinto lesado, mas acredito que essa prática de cobrar o valor diferente seja machismo nesta busca da tão almejada igualdade”.

Leonardo Gindri, 19 anos, estudante

"Eu acho que o valor menor atrai mais mulheres e isso cria uma exposição para elas. E há tanto tempo é assim, que a gente já acha normal".

Rogério Zanine, 18 anos, estudante