Jornalista santa-mariense estreia programa em canal de TV por assinatura

Cultura 08/11/2017 | 15h16 Atualizada em

Depois de criar um canal no YouTube onde compartilha vídeos de entrevistas com roqueiros que dividem suas histórias sobre a paternidade e a profissão, o jornalista santa-mariense Homero Pivotto Jr estreou nesta terça-feira o programa O Ben para todo mal, no canal Music Box Brazil, na Net. No primeiro episódio, o vocalista da banda Tijolo Seis Furos (TSF) entrevistou o guitarrista da Ratos de Porão, Jão.

Em vídeo, roqueiros famosos falam de sua relação com a paternidade

O projeto do jornalista e roqueiro surgiu devido aos estereótipos criados em relação à imagem dos músicos do gênero de rock. Ao ver Homero cheio de tatuagens, barbudo e com cara de sério, é possível ter uma ideia diferente da real. Mas por trás dessa aparência existe o pai do Benjamin, dedicado e muito preocupado com a boa criação do filho, que tem 1 ano.

O canal no YouTube reúne entrevistas com respeitados roqueiros e, a partir de agora, o público vai poder acompanhar as entrevistas também pelo canal de TV por assinatura. O Ben para todo mal vai ao ar toda terça-feira, às 19h15min, no Music Box Brazil.

Confira o teaser de divulgação do programa: