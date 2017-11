Ivete Sangalo canta seus hits, emociona e deixa mensagem política ao público de Santa Maria

Furacão baiano 04/11/2017 | 15h15 Atualizada em

O Parque da Medianeira se transformou no Parque da Alegria na noite desta sexta-feira. Na ocasião, cerca de 8 mil pessoas (número não oficial mas estimado pela venda de ingressos antecipados), cantaram, dançaram, sorriram e se emocionaram com a cantora baiana Ivete Sangalo.

Grávida de gêmeos, Ivete não perdeu o pique e nem o bom-humor nas quase 2 horas de show. Ela começou a apresentação por volta da meia-noite, vestindo um casaco branco com detalhes prateados e brilhantes com o nome do primeiro filho, “Marcelo”, escrito na parte traseira.

A apresentação aconteceu de forma orquestrada e harmônica, tanto com o público quanto com a natureza. A chuva, que ameaçava estragar a festa, apareceu ao fim do show, para refrescar a plateia. Por coincidência, no exato momento em que a cantora cantava com voz e piano Quando a Chuva Passar, um de seus grandes sucessos.

Outra estrela da noite foi a professora de dança Dalci Martins, que ganhou a promoção do Diário e Junção “Por que eu mereço conhecer Ivete Sangalo?”. Ela ganhou ingressos e pode tirar uma foto com a cantora. Acompanhada de um grupo uniformizado com camiseta, Dalci se divertiu a noite toda.

– Ela é maravilhosa! Foi muito rápido, mas foi muito bom! Ela é muito simpática, muito querida, e até brincou que eu sou maior que ela (de altura). Valeu, Diário e Junção e a todos meus alunos, amigos e familiares que votaram e tornaram esse momento realidade – agradeceu a professora.

A cantora postou em suas redes sociais um vídeo com um trecho do show em Santa Maria.

Bom-humor e papo sério

O show foi marcado por diversas falas engraçadas de Ivete, já conhecida por sua irreverência. Porém, um dos momentos mais marcantes do show foi quando ela falou sobre a tragédia da Kiss e sobre política. Nesse momento, as milhares de pessoas se calaram para ouvir a estrela e o parque pareceu um deserto. O silêncio só foi rompido pela salva de palmas que aclamou a artista que levou parte do público às lágrimas.

– Essa cidade é linda e merece viver feliz e alegre. Precisamos virar a mesa e seguir em frente, mas sem nunca perder o respeito e a memória por tudo que aconteceu. Às vezes, algumas situações acontecem para que a gente acorde para a vida. Fico feliz em poder trazer alegria hoje, com meu show, e em poder ter dado voz à campanha pela construção do memorial às vítimas da Kiss. Tudo isso aconteceu, também, para que as leis existam e sejam cumpridas. Hoje eles estão em um lugar muito melhor do que a gente. Ao lado de Deus – disse a cantora ovacionada por aplausos.

Na sequência, ela falou sobre política e sobre a importância de estar por dentro do que está acontecendo no país.

– Navegar na internet é bom. Ver vídeos e rir com os memes também. Mas, eu peço que vocês dediquem um tempo para pesquisar e se informar sobre a política. Quanto mais informações políticas as pessoas tiverem, menos elas serão influenciadas e enganadas – discursou a artista.

Emoção

Além de falar durante o show sobre a campanha para a construção do Memorial às Vítimas da Kiss , Ivete Sangalo gravou um vídeo para a iniciativa e, ainda, recebeu Flávio José da Silva, vice-presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), e a mulher dele, Ligiane Righi da Silva.