Ivete manda recado para os fãs de Santa Maria: "eu pulo menos, mas o público pula por mim e pelas meninas"

O furacão baiano vem aí! Ivete Sangalo faz show no Coração do Rio Grande na madrugada deste sábado. O show está marcado para começar às 00h30min, no Parque da Medianeira. Mas, bem antes disso, quem comprou ingresso para o show poderá participar do Parque da Alegria, um evento que começa às 10h com gastronomia em food trucks e opções de lazer.

A cantora conversou com o Diário, para antecipar aos fãs o que será apresentado no show. Com mais de 300 músicas gravadas e 15 milhões de cópias vendidas, Ivete tem uma legião de fãs por onde passa. Em Santa Maria não é diferente. Os fãs da Cidade Cultura já estavam saudosos, pois a última apresentação da cantora no centro do Estado, ocorreu em 2008.

– Estar no Rio Grande do Sul é sempre muito prazeroso para mim. A maneira como o público me recebe e a intimidade que há entre a gente é uma delícia. Reviver isso em Santa Maria vai ser uma energia das boas – afirma a cantora.

Ivete, que está no auge dos seus 45 anos, brinca que trará o show completo, com bailarinos, sua grande banda, além de toda a energia característica da artista. Porém, é claro, de forma mais moderada devido a gravidez de gêmeas.

– Esse é um show novo que estou levando em turnê. Tem muita novidade no repertório. Em virtude da gravidez, eu pulo menos, mas o público pula por mim e pelas meninas (risos) – brinca a diva.

No show, o público poderá cantar e dançar ao som dos hits clássicos que marcaram a sua carreira nestes mais de 20 anos. Além das composições lançadas recentemente, e que já são sucesso nas plataformas digitais. O clipe da música Cheguei Pra Te Amar, lançada no dia 27 de outubro, em parceria com MC Livinho, já passa dos 4 milhões de visualizações no Youtube.

– Eu estou apaixonada pelo clipe dessa música! Vou levar essa canção no repertório, assim como meu último single, À Vontade, que também vou cantar – adianta.

Nos pontos de venda, os ingressos estão esgotados, mas ainda restam bilhetes no site Antecipei para o Camarote, Pista e na Pista Vip. Todos os ingressos comprados pelo site estão sujeitos à taxa de operação.

UMA NOITE INESQUECÍVEL

O amor, a determinação e o desejo em conhecer a diva de perto, foi o que motivou a professora de Educação Física, Dalcimara Martins, 29 anos, a gravar um vídeo e enviar para a promoção do Diário e da Junção "Porque eu mereço conhecer a Ivete Sangalo?". Dalci, como é carinhosamente chamada por seus alunos, teve a preferência dos leitores que votaram, por meio do site, e entenderam que ela merecia conhecer a Ivete.

Desde que Dalci soube do resultado, no dia 25 de outubro, ela afirma não conseguir pensar em outra coisa que não seja o encontro com Veveta. Além de ganhar um par de ingressos Front Stage, a professora terá a oportunidade conhecer a cantora e tirar uma foto ao lado da estrela. A expectativa é que seja uma noite inesquecível.

– Eu chego a estar com dor na barriga. Ainda nem acredito que isso está acontecendo. Eu nem sei o que eu vou fazer quando encontrar com ela, mas a minha expectativa é que seja tudo maravilhoso. Quero tirar foto, quero tudo. É um sonho que todos dividiram comigo – afirma.

Dalci completa dez anos de profissão em janeiro do ano que vem e sempre utiliza as músicas da Ivete em suas aulas. Fã da diva baiana desde muito jovem, a professora acredita que assim como a cantora faz em seus shows, ela também consegue transmitir muita alegria em suas aulas.

– Eu sempre digo que a aula é o momento de ser feliz e eu sei que isso ajuda as pessoas. Eu tenho alunos de todas as idades e esta motivação também acontece por meio das músicas da Ivete – finaliza Dalci.

SERVIÇO

Quando/onde – Hoje, no Parque da Medianeira. Abertura dos portões para o Parque da Alegria (evento de gastronomia exclusivo para quem tem ingresso), às 10h. Abertura dos portões para o show, às 21h30min. Início do show às 00h30min.

Quanto – R$ 300 (camarote), R$ 150 (pista Vip), R$ 70 (pista Inteira) + taxas. À venda no site Antecipei