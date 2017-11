Ingressos para o 3º Sesc Circo começam a ser distribuídos

Cultura 13/11/2017 | 12h01 Atualizada em

Respeitável público santa-mariense. A partir desta segunda-feira começam a ser distribuídos os ingressos para a terceira edição do Sesc Circo, que ocorre de 21 a 26 de novembro. Serão 38 atrações gratuitas na cidade.

A retirada gratuita dos ingressos para espetáculos na Lona da Gare, no Theatro Treze de Maio, no Espaço Sorriso com Arte (shopping Praça Nova) e Espaço Cultural Victorio Faccin, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h30min, no Sesc Santa Maria (Avenida Itaimbé, 66) até o dia 20. Do dia 21 a 26 os ingressos serão distribuídos no Largo da Estação Férrea, das 10h às 12h e das 14h às 20h.

O primeiro lote de ingressos é para os espetáculos dos dias 21 e 22 de novembro. Já o segundo lote é para as atrações dos dias 23 e 24 de novembro, e vão estar disponíveis entre 20 e 23 de novembro. Já para os últimos dois dias da programação, a retirada será possível a partir do dia 24 de novembro. Os ingressos são limitados a quatro unidades por CPF por espetáculo.

Já para se inscrever nas oficinas Toque de Mágica, nos dias 21 e 22, Equilíbrio, no dia 22, Universo do Palhaço, nos dias 22 e 23, Malabarismo, no dia 23, e Corpo e Criação no Circo Contemporâneo, no dia 25, é preciso mandar um e-mail para ctmello@sesc-rs.com.br com os dados do participante.

