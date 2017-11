Há 12 anos, empresário carrega Nossa Senhora Medianeira

Série Romaria da Medianeira 11/11/2017 | 15h30 Atualizada em

O empresário João Lorensi é um dos voluntários mais longevos da Romaria da Medianeira. Aos 65 anos, o santa-mariense ajuda no evento há pelo menos 26. Fora da organização, sua família inteira tem afeição pelo Santuário da Medianeira. Lá, já celebraram casamentos e os batizados dos netos. João atribui a espiritualidade ao fato de ter presenciado um milagre pessoal, quando tinha 14 anos, em Santa Flora, e sobre o qual prefere não falar. Hoje, o marido de Glacy, 62 anos, pai de Fabiane, 36, e Fabrício, 35, e avô de Gabriel, 3 e Miguel, 6 meses, desempenha um papel vital na romaria: levar a imagem de Nossa Senhora Medianeira para todos os bairros de Santa Maria.

Diário – Como é a presença da religião na vida do senhor?

Lorensi – Nasci em Santa Flora e vim morar em Santa Maria aos 17 anos. Nasci e cresci no nono distrito da cidade. A religião sempre me acompanhou ao longo da vida. Quando eu tinha 14 anos, presenciei um milagre e, depois disso, nunca mais abandonei a minha fé. Trabalho na romaria já faz uns 25 anos, mas acompanho desde sempre. Morei fora de Santa Maria, em Rosário do Sul e Uruguaiana, mas, sempre que vinha para Santa Maria, ia ao santuário rezar. Estudei no Maria Rocha e tenho, hoje,uma faculdade boa da vida. Tenho empresas há cerca de 40 anos e meus filhos sempre ajudaram no comércio e na romaria.

Diário: Como começou a contribuição para a romaria?

Lorensi: Fiz um pedido aos 14 anos e fui atendido. Sempre que possível, eu ía. Quando voltei para a cidade em definitivo, uns 24 ou 25 anos atrás, tive a oportunidade de participar mais e comecei a ajudar. Foi por convite, comecei a frequentar e tudo aconteceu. Eu trabalhava fazendo risoto, galeto e, em seguida, entrei no Conselho Pastoral, onde fui vice-presidente durante 15 anos. Ajudamos a organizar tudo e, depois, comecei a carregar a imagem.

Diário: Quando passou a carregar a imagem?

Lorensi: Há 12 anos, estávamos em uma carreata na Santa Marta e ela era carregada na caminhonete de um amigo. O carro dele começou a aquecer e precisávamos trocar a imagem de veículo. Naquela época, eu tinha outra caminhonete e, como eu vinha atrás, passaram ela para o meu carro. Quando terminamos a carreata, eu ia devolver, mas me falaram que não, que ela havia ido para o meu carro, que havia me escolhido. Respondi que se assim ela quis, eu o faria até o dia em que ela não quisesse mais. Para mim, é uma honra e uma graça muito grande. Sempre tenho emoções fortes na romaria e fiz amizades sérias, coisas boas e espirituosas.

Ao lado da família: Fabrício Burger, Fabiane Lorensi, João, Natalhye Rossato, Fabrício Lorensi e Glaci Lorensi Foto: João Lorensi / Arquivo pessoal

Diário: Qual a mudança do homem que começou a jornada, para o João de agora?

Lorensi: Eu sou um cara muito trabalhador, honesto e católico. Se você não tem uma parte espiritual forte, você não vai para frente. Não interessa a religião que você acredita, sendo uma boa, ela te motiva. Se você é uma pessoa com espiritualidade forte, você não terá depressão. Não se vive só de dinheiro, de trabalho, se vive de tudo. Meus filhos, desde os 12, 13 anos, entravam em retiros espirituais. Meu filho, hoje, é conselhista. Primeira comunhão, crisma e catequese são fundamentos da religião católica. Hoje em dia, para a família ser boa, ela tem que ter criação boa. Se você larga o filho por aí, acontece qualquer coisa. Nunca foram de esquina.

Diário: O senhor se sente bem indo à igreja? Quando não vai, sente falta?

Lorensi: A igreja é isso, é espírito. Se eu não vou na igreja, eu fico ruim a semana toda. Isso aí é um remédio. Hoje,o espírito faz parte. Não adianta dizer que sou católico e fazer tudo errado. Eu não sou santo, erro bastante, mas o princípio é esse: você mais acertar do que errar.

Diário: De que forma atua, hoje, o seu João, na romaria?

Lorensi: Tudo o que precisar para o Santuário, eu ajudo. Tenho empresa de transporte, vou buscar de graça, faço o que for necessário. Sempre fui um bom doador. Nosso santuário é o segundo maior do Brasil. A devoção das pessoas é algo inacreditável, muitas pessoas choram quando olham para a imagem nas carreatas. É uma coisa concreta, sadia e pura. Nossa Senhora Medianeira é poderosa.

Com a equipe da Romaria 2017 Foto: João Lorensi / Arquivo pessoal

Diário: Como está a espiritualidade na cidade, hoje?

Lorensi: Santa Maria está muito pobre de religião. Quando acontece um problema grave, as pessoas vão para o Santuário. E quando era para ir, estavam tomando mate, tomando trago. Quando o sapato aperta, eles vêm correndo.

Diário: Qual sua expectativa em relação à romaria deste ano que chega a 74ª edição?

Lorensi: Sempre é uma surpresa e sempre prevemos algo melhor. E, para mim, esse é um dia de muita graça. O pessoal vem, anda de joelho, pés descalços. Isso nos emociona muito. É o tamanho da força que tem. Enquanto eu puder caminhar, eu vou participar do santuário. Eu não posso abandonar Nossa Senhora.