Grandes nomes da cultura regional se apresentam juntos em Santa Maria

Música 08/11/2017 | 10h04 Atualizada em





Foto: Divulgação / Divulgação

O acorde de três sons e a união de energias em um só palco. Nesta sexta-feira, a partir das 22h, três nomes de destaque do regionalismo gaúcho estarão reunidos para o espetáculo musical Tríade de Campo, no salão de eventos Ouro Preto, em Santa Maria.

Os cantores Jairo Lambari Fernandes, Leonel Gomez e Luiz Marenco celebram a amizade e o amor ao Rio Grande nesse encontro e, ainda, recebem, como convidado, o cantor e compositor André Teixeira, que completa a noite especial.

De acordo com Lambari, 50 anos, é sempre bom reunir esses parceiros de estrada que, em função da vivência compartilhada em festivais nativistas, tornaram-se grandes amigos.

Começa a venda de ingressos para espetáculo de Natal no Clube Dores

Em quase três horas de show, o público poderá conferir interpretações conjuntas, individuais e conhecer as músicas novas de todos os artistas. Além de revisitar os clássicos conhecidos na voz de cada um deles, como Batendo Água, No Rastro da Gadaria, Romance Musiqueiro, Final de Seca, entre outras.

– Tem a participação do André, que é um guri que a gente acompanhou o crescimento. Então, são quatro cantores, quatro amigos, cada um com a sua história, a sua carreira, e é isso que vamos levar ao palco. Vamos cantar e conversar muito com o público. Tenho certeza que será uma noite maravilhosa – afirma Lambari.

O quarto elemento

Foto: Eduardo Rocha / Divulgação

Nascido em São Gabriel, o cantor e compositor André Teixeira, 32 anos, acompanhou a dupla César Oliveira e Rogério Melo durante seis anos e, desde muito jovem, vem trilhando esse caminho na música. Além de compor, ele também interpreta músicas da autoria dos artistas com os quais ele dividirá o show.

– É um prazer estar no palco com esses artistas que sempre foram referência para mim. Eu estou muito honrado. Será um momento de celebração desse carinho, que, com certeza, é recíproco entre nós – ressalta André.

Exposição reúne obras com formas e cores fortes em restaurante de Santa Maria

Com diversas premiações em festivais pelo Estado, o cantor, recentemente, foi o campeão da linha campeira da 26ª Vigília do Canto Gaúcho, de Cachoeira do Sul. Para o show em Santa Maria, André irá apresentar composições do álbum Coração de Campo, gravado há dois anos e, também, algumas músicas que estarão no próximo trabalho.

– Vamos cantar as composições que estarão no meu segundo CD, que está em pré-produção. Basicamente, é um apanhado do que já apresentei em festivais. E, no ano que vem, eu já pretendo entrar em estúdio para começar as gravações – adianta o cantor.

Sotaque terruño

O santanense Leonel Gomez, 55 anos, é conhecido pelo sotaque fronteiriço, que ele imprime em suas interpretações e melodias. Sempre acompanhado da cordeona, Gomez diz que a Tríade de Campo será mais uma oportunidade de cantar as coisas da terra e as composições do CD Fronteiriando, lançado há aproximadamente um mês.

Com mais de 30 anos de carreira, ele conta que já tem um projeto especial com o Marenco. E acredita que essa união com os outros dois parceiros de música será uma experiência muito agradável.

Duas exposições podem ser visitadas a partir desta terça em Santa Maria

– Sabe que é muito interessante, porque nós fazemos um trabalho sincero, sem pensar em comércio. Fazemos porque gostamos mesmo. E o melhor de tudo isso é realizar isso tudo entre amigos – acredita Gomez.

A realização e a produção da Tríade de Campo são da MRT Produtora com assessoria da Gadea Produções.

INGRESSOS

TRÍADE DE CAMPO

Quando – Sexta, às 22h

Onde – Salão de eventos Ouro Preto (Br 287, Km 133, Faixa Nova de Camobi)

Quanto – R$ 75. À venda na Frizzo Pilchas (Rua Pinheiro Machado, 2.456) e na Brothers Beer (Avenida Duque de Caxias, 1.624). Outras informações pelo telefone (55) 3028-9616.