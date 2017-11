Filme com a youtuber Kéfera estreia nos cinemas em Santa Maria

Novidade 08/11/2017 | 18h00 Atualizada em

A quinta-feira traz uma novidade para os cinemas de Santa Maria. Gosto Se Discute, comédia nacional com a atriz e youtuber Kéfera, chega ao Arcoplex e Cinépolis nesta semana. Big Pai, Big Filho, Depois Daquela Montanha, Thor: Ragnarok, As Aventuras do Capitão Cueca e Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola seguem em cartaz. Confira a programação completa:

GOSTO SE DISCUTE

Horários – ARCOPLEX: Sala 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (15h50min, 17h40min, 19h30min e 21h20min). CINÉPOLIS: Sala 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (13h45min, 15h45min, 17h45min, 19h50min e 21h50min) e Sala 3 (dublado) qua (14h e 18h30min)

Direção – André Pellenz

Elenco – Cássio Gabus Mendes, Kéfera Buchmann, Gabriel Godoy

Gênero – Comédia

Classificação – 12 anos

Duração – 1h30min

Augusto (Cássio Gabus Mendes) é o chef de um restaurante requintado, estabelecido há anos, que está em baixa devido ao sucesso de um ex-pupilo, Patrick (Gabriel Godoy), que trabalha em um food truck bem na praça em frente ao estabelecimento. Devido à situação, o banco que também é sócio do restaurante indica a rigorosa Cristina (Kéfera Buchmann) para ser a nova gerente. Ela de imediato bate de frente com Augusto, já que deseja alterar a rotina do local de forma a torná-lo rentável. Só que, em meio à pressão em criar um novo cardápio, Augusto passa a ter uma rara síndrome que faz com que perca o paladar.

BIG PAI, BIG FILHO

Horários – ARCOPLEX: Sala 4 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h). CINÉPOLIS: Sala 3 (dublado) qui, sex, sab, seg, ter, qua (15h15min) e sab, dom (13h), Sala 4 (dublado) qua (13h30min e 15h40min)

Direção – Ben Stassen, Jérémie Degruson

Elenco – Cal Brunker, Joey Camen

Gênero – Animação

Classificação – Livre

Duração – 1h32min

Adam é um adolescente que sai em uma missão épica e ousada para tentar descobrir um mistério por trás de seu pai, que está sumido há muito tempo. Até que então ele descobre que seu pai não é ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Pé Grande. Ele tem se escondido na floresta há anos para proteger a si mesmo e sua família de HairCo., uma grande corporação que quer fazer experimentos científicos com seu DNA especial. Enquanto pai e o filho começam a passar um tempojuntos, Adam logo descobre que ele também tem super poderes, além de sua imaginação.

DEPOIS DAQUELA MONTANHA

Horários – ARCOPLEX: Sala 1 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h e 19h) e Sala 1 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (21h20min). CINÉPOLIS: Sala 5 (dublado) qui, sex, sab, seg, ter (15h), Sala 5 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (18h50min) e qui, sex, seg, ter (21h30min), Sala 4 (dublado) qua (18h15min), Sala 4 (legendado) qua (21h15min)

Direção – Hany Abu-Assad

Elenco – Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges

Gênero – Drama

Classificação – 12 anos

Duração – 1h47min

Alex (Kate Winslet), uma jornalista que está indo preparar seu casamento, e Ben (Idris Elba), um doutor voltando de uma conferência médica, iriam pegar o mesmo avião, mas o voo é cancelado e os dois estranhos decidem fretar um jatinho. Durante a viagem o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Um romance começa a ganhar força enquanto eles tentam sobreviver, feridos e perdidos.

THOR: RAGNAROK

Horários – ARCOPLEX: Sala 2 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (14h, 16h30min e 19h), Sala 2 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (21h30min), Sala 3 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (13h30min e 16h) e sala 3 (legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (18h30min e 21h).

CINÉPOLIS: Sala 1 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (16h20min e 19h15min) e sab, dom (13h15min), Sala 1 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg (22h15min), Sala 2 (3D dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (14h20min), Sala 2 (3D legendado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (17h20min e 20h15min) e ter (23h15min), Sala 5 (3D dublado) qua (12h30min e 18h45min), Sala 5 (3D legendado) qua (15h20min e 21h40min)

Direção – Taika Waititi

Elenco – Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Gênero– Aventura

Classificação – 12 anos

Duração – 2h11min

Thor (Chris Hemsworth) está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).

AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA

Horários – ARCOPLEX: Sala 1 (dublado) qui (16h40min) e sex, sab, dom, seg, ter (14h20min)

Direção – David Soren

Elenco – Kevin Hart, Thomas Middleditch, Ed Helms

Gênero – Animação

Classificação – Livre

Duração – 1h29min

Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, tanto no colégio quanto na casa na árvore que mantém juntos, onde se dedicam a escrever histórias em quadrinhos do Capitão Cueca, super-herói por eles inventado. Ambos adoram se divertir na base de pegadinhas, especialmente em relação aos professores e ao rabugento diretor Krupp. Quando são ameaçados de serem separados de turma, Jorge usa um anel hipnótico contra o diretor, que faz com que ele obedeça a todas as suas ordens. É quando a dupla tem a ideia de transformá-lo no próprio Capitão Cueca.

COMO SE TORNAR O PIOR ALUNO DA ESCOLA

Horários – CINÉPOLIS: Sala 3 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter (18h20min e 20h45min)

Direção – Fabrício Bittar

Elenco – Bruno Munhoz, Daniel Pimentel, Carlos Villagrán

Gênero – Comédia

Classificação – 14 anos

Duração – 1h44min

Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas, ter bom comportamento e cumprir as regras da escola, cada vez mais elaboradas graças ao diretor Ademar (Carlos Villagrán). Frustrados, Pedro acaba encontrando um diário de como provocar o caos na escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a seguirem as dicas do caderno.