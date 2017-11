Fãs prometem ir a caráter conferir 'Liga da Justiça'

Cinema 14/11/2017 | 10h01 Atualizada em

Nas últimas décadas, dezenas de heróis saíram dos desenhos animados e dos quadrinhos e ganharam as telas do cinema. Batman, Superman e, mais recentemente, a Mulher-Maravilha estrelaram filmes que renderam milhões de dólares, ganharam fama e fãs. Agora, finalmente, os personagens da DC Comics vão se encontrar, como na clássica animação que passava na TV, em Liga da Justiça, que estreia mundialmente dia 16.

Mas, se hoje à noite você encontrar com fãs na fila do cinema, empolgados e até vestidos como seus personagens favoritos, não estranhe! A pré-estreia mundial será nos primeiros minutos desta quarta-feira, e Santa Maria ganha essa sessão especial na Cinépolis, no Shopping Praça Nova.

Os fãs Killermano e Simone Sattes já garantiram seus ingressos para a sessão desta madrugada. Eles são integrantes da banda Arde Rock, de Santa Maria, e se apresentaram em uma festa à fantasia em outubro, em Itaqui. Por isso, produziram as vestimentas. Simone fez sua própria roupa. Killermano encomendou do Exterior e realizou um sonho de infância. A ideia de assistir à sessão fantasiados foi natural, diz o guitarrista da banda que é fã de Batman.

– Sempre gostei desse lado sombrio do Batman. Além do mais, ele é o mais real de todos os heróis. Sou fã desde os desenhos, seriados e acompanhei todos os filmes. Meu Batman favorito é o mais recente, do Ben Affleck. Acredito que ele deu o tom certo ao personagem dos quadrinhos – opina o fã.

Simone, que gostou do que viu no mais recente lançamento da DC, o filme Mulher-Maravilha, acredita que a personagem é, além de um ícone, uma guerreira que luta pela paz e acredita na humanidade.

Além de ir à pré-estreia, o casal planeja se fantasiar para realizar visitas às alas pediátricas de hospitais da cidade.

E O SUPERMAN?

O filme traz alguns dos principais personagens do universo DC e astros como Ben Affleck (Batman,) Gal Gadot (Mulher-Maravilha), Jason Momoa (Aquaman) e Ezra Miller (Flash). No material de divulgação (fotos, cartazes e traileres) a ausência de Superman (Henry Cavill) é sentida (em função do que acontece no final de Batman vs Superman). Por isso, sua presença em Liga da Justiça é um mistério que só será desvendado durante o filme.

O longa é dirigido por Zack Snyder que, em 2006, fez 300, seu primeiro grande sucesso, adaptado a partir dos quadrinhos do artista-escritor Frank Miller. Mais tarde, em 2009, dirigiu Watchmen, uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome. O longa foi considerado, por muitos críticos, a melhor adaptação de quadrinhos já feita.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES

O resultado dessa nova produção de Snyder, que já foi exibida para a imprensa internacional, tem agradado a crítica que assistiu, como o jornalista Aaron Sagers, editor do site SyFy Wire.

– Então eu assisti a Liga da Justiça – duas vezes. Ainda estou sob embargo, mas: esse é um filme de super-heróis divertido. Engraçado, mas ainda uma aventura de herói. Me lembrou um episódio de Liga da Justiça Sem Limites. Divertidas interações entre personagens conhecidos. Existe um problema com o vilão (mas não pior do que nos filmes da Marvel) –manifestou-se via Twitter.

Conforme o site Omelete, que também twittou, o tom sombrio dos filmes da DC sumiu. Seria Liga da Justiça o mais leve dos filmes da Warner com a DC Comics.

– Acredite, as coisas mudaram e Liga da Justiça tem piadas o tempo todo! Em termos de tom, está mais para Mulher-Maravilha do que Batman vs Superman. É um filme mais aventuresco e descompromissado – adiantou o site.

SÓCIOS DO CLUBE DO ASSINANTE DO DIÁRIO TERÃO SESSÃO GRATUITA

Na próxima sexta-feira, às 21h, o Arcoplex Royal Plaza Shopping abre suas portas para os sócios do Clube do Assinante do Diário, em uma sessão especial e gratuita.

Para participar, o sócio precisa apenas acessar clicar aqui e gerar o voucher. Os primeiros 86 sócios que gerarem o voucher ganharão um par de ingressos para a sessão. Os ingressos devem ser retirados com a equipe do Clube, na entrada da Sala 3 do Arcoplex Royal Plaza Shopping, a partir das 20h15 do dia da sessão. Outras informações pelo (55) 3220-1885.