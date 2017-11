Exposição reúne obras com formas e cores fortes em restaurante de Santa Maria 

Cultura 07/11/2017 | 11h01 Atualizada em

As curvas curiosas e as cores fortes chamam a atenção de quem passa pelo Santo Garden Grill, na Associação dos Professores Universitários de Santa Maria (Apusm), na Avenida Dores. As estruturas fazem parte da da exposição (Des)brotamentos, da artista santa-mariense Catiuscia Dotto, que já esteve na Capital.

As quatro peças que estão no restaurante são o resultado de 10 anos de trabalho da artista com escultura. Elas já foram expostas no Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB RS), em setembro e, agora, a artista traz à Cidade Cultura as peças feitas de argila e executadas em resina poliéster.

– Estou muito feliz por estar trazendo para a minha cidade e contente por estar nesse espaço. Eu queria um lugar apropriado para colocá-las. Então, aqui tem os verdinhos, é um lugar aberto, elas dialogam bem com o espaço – observa a artista.

Essa é a primeira exposição individual da escultora, que já trilha o caminho da arte há mais de 12 anos. De acordo com Catiuscia, a repercussão na IAB RS foi satisfatória no campo artístico, mas, agora, o objetivo é tentar conquistar outros públicos.

– São poucas pessoas que realmente vão ao museu de arte, que frequentam os espaços de arte. Então, a ideia era tentar alcançar novos públicos, indo onde ele está – explica.

Com a curadoria de José Francisco Goulart, as obras começaram a ser produzidas em março deste ano, quando a artista soube que havia sido selecionada no edital da IAB RS, e foram finalizadas no início de setembro. De acordo com o curador, que denomina a artista como escultora, guerreira, escultora, a exposição é uma conquista e a materialização do objetivo pedagógico dela.

– Uma condição importante para você ser escultor é ter força de vontade aliada à força de trabalho e persistência. Aceitar desafios e saber trabalhar com as dúvidas e não com as certezas. A certeza nos leva a um trabalho mediano e a dúvida nos força a trabalhar com a possibilidade de um grande trabalho. A Catiuscia sempre assumiu riscos e desafios e essa é uma característica das grandes escultoras – analisa José.

As esculturas nasceram a partir de suas vivências. Segundo Catiuscia, as formas brotaram, nasceram, foram acontecendo dentro de seu imaginário. Por isso, (Des) brotamentos.

– É o que brota e o que não brota. O que aparece ou o que deixa de aparecer. A dualidade do feminino, do frágil e do forte, da pele e do interior – define a artista.

TRABALHO COLETIVO

Em Santa Maria, a exposição é restrita ao público frequentador do espaço e esse é um dos desafios da artista, chamar a atenção daqueles que não frequentam galerias de arte.

Para ela, a exposição individual é uma conquista, mas a verdadeira essência da arte é coletiva.

– Uma coisa que a gente sempre aprendeu é que a escultura é algo coletivo. E quando eu começo a fazer a exposição e a preparar as peças, sempre tem o olhar do teu colega, a visão do outro.

O próximo trabalho da artista será mexicano. No final do mês, ela embarca rumo ao país, onde vai participar de dois simpósios de escultura. Durante duas semanas, a santa-mariense vai trabalhar em conjunto com outros artistas de vários países na produção de esculturas em madeira. As obras ficarão no México, mas ela garante que essa vai ser uma experiência que, talvez, não fique só em terra mexicana.

(Des)brotamentos

De – Catiuscia Dotto

Quando – Até 13 de novembro

Onde – Santo Garden Grill (Av. N. Sra. das Dores, 791). De segunda à sexta-feira, das 11h30min às 14h30min e das 19h30min à meia noite. Sábado das 11h30min ás 15h e das 19h30min à meia noite. Domingo das 11h30min às 15h

Quando – Entrada franca

Colaborou Karen Borba